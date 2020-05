La didattica nell’era digitale: seconda parte.

C’è una prima volta per tutto: scrivo recensioni librarie dal 1999, non mi era mai capitato di aver bisogno di ben tre post per fare una recensione esaustiva di un volume. Con La didattica nell’era digitale, a cura di Vittorio Campione, faccio la mia per ora unica eccezione. Ieri avevamo visto in breve i punti essenziali della prima parte di questa collettanea. Oggi vediamo i punti principali della seconda parte.

La seconda sezione s’intitola Cambiamento organizzativo. Si apre con un breve contributo di Roberto Bondi intitolato “Innovazione e digitale a scuola: gli strumenti”. L’autore ricorda come spesso le scuole si adattino sul digitale e, in assenza di un vero e proprio tecnico informatico, spunti spesso fuori un tecnico fai-da-te che supplice portando la sua esperienza domestica. Da quando le tecnologie sono mobili (anno 2007, uscita dell’ iPhone; 2010, uscita dell’iPad e inizio della stagione dei tablet) anche la scuola ha dovuto riorientare il suo indirizzo sugli strumenti informatici. Bondi suggerisce che la strada attuale, quella di uso degli smartphone e dei tablet dei ragazzi è “impareggiabile” dalle dotazioni istituzionali scolastiche, con il conseguente “superamento del modello 1:1” vale a dire un tablet o altro per ogni studente, sempre più irrealizzabile. La strada nuova è allora quella del BYOD, Bring Your Own Device, di cui abbiamo già trattato nella prima parte della recensione, che per altro consente di effettuare “mirroring” con la Lim di classe, vale a dire la proiezione su grande schermo della videata del telefonino di uno studente o del prof. Questa nuova tecnologia, dice Bondi, è necessaria e utile, ma ancora troppo poco utilizzata nelle scuole. L’autore dunque suggerisce che i plessi scolastici si dotino non più di Lim, ma di grandi schermi Lcd che tendono a costare molto meno delle Lim e possono offrire gli stessi servizi di mirroring.

Il settimo capitolo è a firma di Claudia Mandrile e s’intitola “Generazione online: adolescenti, internet e sfide educative”. Parte con lo sfatare il mito che internet sia un livellatore sociale: “potremmo dire che online si amplifica e riproduce il divario sociale” perché anche “quando le informazioni fluiscono attraverso i social network e l’interazione influenza l’esperienza, conta chi si conosce.” Ecco dunque che “l’educazione formale può giocare […] un ruolo chiave nel ridurre questo gap”. Mandirle poi ricorda “il crescente senso di noia che gli studenti vivono a scuola e la distonia tra vita dentro e fuori le mura scolastiche”. L’autrice ricorda una serie di statistiche utili (l’abbassamento dell’età di ingresso nel mondo delle tecnologie, con il 46% degli intervistati di un campione di 3500 bambini fra 9 e 16 anni che possiede uno smartphone e il 20% un tablet, e il 72% che sente il bisogno di essere sempre rintracciabile, dunque anche nelle ore di scuola. Tutto ciò ci porta alla necessità che gli insegnanti rimettano in discussione il proprio ruolo per assumere sempre più “una funzione di guida, di mediatore, di facilitatore. Gli adolescenti reclamano insegnanti che sappiano prenderli sul serio.” Quando li incontrano, la noia scompare e a scuola si va con piacere.

Il decimo capitolo è di Nicola Crepax e Renato Roda. Si intitola “Riconnessione in corso” ed è una divertente disamina sulle differenze che intercorrono fra gli studenti, ormai tutti “nativi digitali” e i doenti, che nella migliore delle ipotesi sono “migranti digitali” ma molto più spesso sono “nativi analogici”.

E’ in fondo il bello della scuola – a mio modo di vedere – questa commistione fra giovani e adulti di due ere così differenti. Quando io avevo l’età dei miei studenti, o poco meno, giocavo con cubi di legno, Lego, Micronauti magnetici. All’incirca gli stessi giocattoli dei miei padri e dei miei nonni. I miei studenti invece giocano sui loro smartphone in videogiochi collettivi e interattivi di ogni genere, che li uniscono a dispetto della geografia, anche continentale, in certi casi. E’ chiaro che sono esposti a un mondo di stimoli ben differente dal mio, che al massimo potevo chiedere al figlio dei vicini di casa di farmi giocare con il castello di Grayskull, o sognare un trenino elettrico della Legoland mai arrivato. Dicono gli autori: se la reazione della Scuola fosse quello di ignorare la realtà virtuale e internet, il rischio che si corre è quello di “un paradosso assoluto: macchiare la scuola agli occhi dei giovani con l’inedito stigma di luogo di chiusura e limitazione del sapere, di isolamento sociale ed informativo” (p. 145).

Naturalmente, ricordano i due autori, “Il docente delle classi connesse al web sarà sempre più consapevole di essere messo costantemente in discussione quale unica fonte ufficiale del sapere” e ha quindi bisogno di una “ridefinizione della propria veste principale”. Non potrei essere più d’accordo: quante volte mi è capitato di chiedere assistenza ai miei studenti per verificare una data di Storia o un nome secondario? Loro possono farlo in 5-7 secondi, ossia in tempo reale, se hanno lo smartphone in tasca. E io faccio la parte del prof che sa benissimo di non poter avere la stessa mnemonica di Google, e tuttavia le modalità in cui so arrangiare il mio sapere, su quello Google non può competere. Ed è quanto io cerco di trasmettere ai miei discenti. Il prof, sempre secondo gli autori, dovrà dunque assumere la funzione di “mediatore tra gli studenti e l’universro del www: un ruolo tutt’altro che secondario o riduttivo rispetto alla struttura precedente della società-classe.” Ma questo comporta anche una “profonda revisione” dei programmi scolastici.

Sul tema della necessità di ridefinire il ruolo del docente, la terza parte del volume, che analizzerò domani, si sofferma molto più nel dettaglio, portando statistiche, report e riflessioni utili alla discussione. Ne parleremo domani, ma faccio qui una mia premessa: anche se condivido al 100% il concetto che l’insegnante di Scuola del XXI secolo debba essere un figura professionale nuova e differente, in linea con la complessità di questi tempi, ed esperto di campi che solo fino a ieri gli insegnanti non conoscevano, figuriamoci padroneggiarli, c’è che a questa mole di nuove competenze deve assolutamente corrispondere un trattamento economico adeguato. Non si può immaginare che il MIUR passi dal chiedere a chi prima si chiedeva di svolgere quasi solo una funzione di baby-sitter analogico o poco più, di diventare degli esperti di tecnologie didattiche ed educative del web 2.0, ricevendo a fine mese lo stesso ramicio stipendio.

Se si ha interesse a mettere in cattedra una generazione di docenti multitasking e spettacolare, così come chiedono Unesco, Censis, Miur e compagnia cantante, si renda spettacolare anche il loro stipendio, e vedrete che questo semplice fatto attirerà alla professione docente personale già qualificato e pronto di suo, che non avrà nemmeno bisogno di aggiornarsi. Almeno all’inizio della propria carriera.

La didattica nell’era digitale: seconda parte. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo