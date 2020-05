“La didattica nell’era digitale”: un libro del passato, sulla scuola del futuro

Il volume La didattica nell’era digitale dovrebbe essere il testo fondamentale per tutti i concorsi pubblici a diventare presidi o insegnanti della scuola italiana. Si tratta infatti di una collettanea di scritti ottimamente selezionati e pubblicata 5 anni fa, per tratteggiare come dovrebbe essere la scuola del futuro. Naturale che un testo così ricco, così variegato, così intelligente, con saggi così ficcanti sia subito finito nel dimenticatoio e sarei sorpreso se lo avessero letto almeno 50 Dirigenti scolastici in tutta Italia e 30 insegnanti.

Sì, perché La didattica nell’era digitale contiene tanta di quella sapienza, idea del tempo presente e buon senso in dosi così massicce che la scuola pubblica italiana, se lo facesse suo, dovrebbe prima morire e poi risorgere.

Il volume di apre con una utile e intelligente introduzione (pp. 9-22) a firma di Franco Bassanini (presidente della Fondazione Astrid e già ministro della Funzione pubblica nel governo Prodi, colui che introdusse le autocertificazioni in questa Italia amante dei certificati di esistenza in vita da presentare, prima della sua riforma, in carta bollata dalla persona esistente in vita) e Vittorio Campione, intitolata “Il circolo virtuoso per la buona scuola. Nuove tecnologie, nuova didattica, nuovi lavori” (pp. 9-20), in cui in poche, semplici parole si mette in risalto come debba cambiare il ruolo del docente di scuola nell’era digitale, per diventare più simile a quello di un “regista” o di una “guida esperta e attrezzata per accompagnare la formazione degli allievi”, al fine di trasformare la didattica nell’era digitale in quello “strumento per formare persone in grado di apprendere in modo critico e di esercitare un controllo attivo sulla propria vita”.

I due curatori ricordano il classico lascito di Castells, Galassia Internet (Feltrinelli, 2006), quando afferma “l’apprendimento basato su internet non è soltanto una questione di competenza tecnologica: cambia il genere d’istruzione richiesta. E’ richiesta la capacità di decidere che cosa cercare. E questo deve essere insegnato”. L’insegnante dunque come nuova guida, capace di essere aiutato a costruire una nuova “cassetta degli attrezzi che contenga […] anche competenze informatiche, competenze di classificazione, competenze di navigazione, competenze di organizzazione delle lezioni in modo rinnovato e interattivo (non per soppiantare un sapiente antico bagaglio di competenze, ma per veicolarlo in modo nuovo e stimolante)”. (pp. 18-19)

Il resto del volume si divide in quattro parti più tre utili appendici. In questa recensione, per esigenze di spazio, mi limito a trattare della prima sezione. Le altre occuperanno altri miei interventi dei prossimi giorni.

La prima parte, intitolata “Ricerca e sviluppo” si apre con un contributo di Sara Bottino, già direttore dell‘Istituto tecnologie didattiche del Consiglio nazionale delle ricerche (Itd-Cnr), un istituto fondato nel 1974 e a tutt’oggi l’unico istituto scientifico interamente dedicato a questo settore di ricerca, apre la collettanea con un breve testo intitolato “Evoluzione e prospettive nella ricerca in tecnologie didattiche” (pp. 23-38) che presenta lo stato dell’arte nel 2015 su questo argomento e ricorda fra l’altro che le tecnologie didattiche come settore di ricerca sono nate “alla metà degli anni Sessanta”. Il nodo fondamentale su cui insiste l’autrice è in queste righe: “numerose ricerche hanno dimostrano [sic] che da un punto di vista pedagogico non ha alcun vantaggio introdurre i computer nella scuola se le strategie didattiche, le attività e, complessivamente, il sistema scolastico non evolvono contemporaneamente.”

Il secondo capitolo s’intitola “La didattica per nativi digitali? Una didattica per la riflessione” (pp. 39-52) ed è di Sebastiano Bagnara e Giacinto Matarazzo. Fra le altre cose qui si legge: “Si tratta di progettare una didattica che si caratterizza per la riflessione critica sulle attività svolte online e vede il docente nel ruolo di regista.” Fondato su una serie di solidi dati, si collega questo al “gap multimediale” che esiste fra insegnanti e adolescenti, che “svolgono attività diverse” per concludere però che “digitali non si nasce, ma si diventa”, cosa che getterà nello scoramento tutti quei miei colleghi che ancora nel XXI secolo si vantano di non saper spedire una e-mail o accendere un computer, emuli della famosa frase stronza di Zecchiana memoria “Questa matita è il mio computer”, a cui mi viene sempre da ricollegare la famosa frase paradossale di Einstein “la mia matita è più intelligente di me”, che nel caso di Zecchi vale in senso letterale. I due ricercatori riassumono poi le sei differenti abilità cognitive fra giovani e insegnanti: la capacità di manipolazione fine anche del dito pollice (fate caso a come scrive un messaggio sul proprio smartphone un millennial, e confrontatelo con il modo in cui lo fa un over 40); l’arricchimento dell’abilità di coordinamento visivo-motorio; la capacità di avere pensiero visivo, ossia il lavorare mentalmente per immagini; la prontezza a cogliere e affrontare l’inaspettato; il pensiero parallelo (ossia l’essere multi-tasking) e la capacità a gestire i “legami deboli” che legano i giovani attraverso la rete.

Il quarto capitolo, a firma di Francesca Jacobone, purtroppo recentemente scomparsa, e Lavinia Borea, già membro del Cda italiano di Junior Achievement, s’intitola “Domanda e offerta di lavoro. Alte qualificazioni” (pp. 65-74) e ricorda come “avere una laurea in tasca serve a trovare lavoro in Europa ma non in Italia”, citando il rapporto intermedio Ocse Education at a Glance 2015. In Italia il 16% dei laureati restava allora disoccupato, in compenso il dato è oggi peggiorato nel nuovo rapporto del 2018, che identifica ben il 22% dei giovani laureati come NEET, ossia disoccupati e fuori dall’ambito scolastico-accademico. Le autrici ricordano come l’OCSE abbia “bacchettato l’Italia sull’assunzione e il reclutamento dei docenti, oltra alla valutazione e al merito.” E invocano, vox clamantis in deserto, la necessità “di un sistema di valutazione che giudichi l’operato dei dirigenti e degli insegnanti”.

La prima parte del volume si conclude con un saggio di Sabrina Bono, già Capo gabinetto del MIUR. E’ forse il capitolo nodale dell’intero libro e s’intitola “Riforma degli ordinamenti e innovazione didattica: quali politiche pubbliche”. (pp. 75-86). Qui scopriamo che la prima volta che il Ministero dell’istruzione affrontò il tema delle allora cosiddette “tecnologie dell’educazione” correva l’anno scolastico 1971-72, ministro Misasi. Sono quasi 50 anni fa. Questo con buona pace di quei docenti che si sono detti colti di sorpresa dalla pandemia di Covid-19 a dover improvvisamente fare didattica a distanza.

Vale la pena citare qualche rigo delle “istruzioni programmatiche” per l’apertura dell’anno scolastico 1971-72, a pugno del democristiano Riccardo Misasi, perché paiono parole scritte stamattina: “le cosiddette ‘tecnologie dell’educazione’ non hanno ancora avuto nella scuola l’effetto innovatore, e talvolta dirompente,che esse hanno esercitato in altri settori della comunicazione e della vita sociale. Senza alcuna aprioristica esaltazione, ma anche senza ingiustificate diffidenze e allarmismi, i nuovi mezzi (proiettori, lavagne luminose, video films [sic!], laboratori linguistici, mezzi selettivi di istruzione programmata, computer a fini didattici e, domani, video cassette) devono essere considerati per quello che essi sono, cioè strumenti dell’azione didattica che facilitano i processi conoscitivi, pur senza presumere di surrogare all’insostituibile rapporto personale adulto giovane una mediazione puramente artificale ed estrinseca.”

Partendo da questa archeologia delle fonti, la ricercatrice fa un rapido excursus di tutti i progetti e le politiche che in questo mezzo secolo il MIUR ha messo in campo a riguardo (dal Piano di sviluppo delle tecnologie didattiche del 1995, al Piano di formazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione del 2003, fino al Piano nazionale scuola digitale del 2009 e al Piano di sviluppo delle tecnologie didattiche). Il problema però è sempre lo stesso: nella Scuola, fra docenti e dirigenti, “non è avvenuto nessun cambio di mentalità”.

L’ultima sezione del capitolo è dedicato alla riforma detta della “Buona Scuola” del governo Renzi, e siccome mentre il volume andava in stampa la riforma si dispiegava, il paragrafo si apre con una domanda di buona speranza, che è rimasta ahimé disattesa: “La ‘Buona Scuola’: innovazione didattica ordinamentale?” MAGARI, dottoressa Bono, magari! Le conclusioni dell’autrice indicano tre direttive di innovazione: “innalzamento degli obiettivi didattici; formazione dei docenti su nuove metodologie didattiche; introduzione ordinamentale di argomenti relativi alle tecnologie” E suggerisce che il BYOD (Bring Your Own Device, ossia quel banale principio secondo cui quel piccolo oggettino che gli adolescenti stringono tutti i giorni fra i pollici e portano sempre a scuola, il loro smartphone, un computer molto più potente di quello che nel 1969 mandò l’uomo sulla Luna, dovrebbe essere sfruttato dalla Scuola come strumento didattico, anziché vietarne l’uso nelle aule!) “possa diventare il paradigma a cui ispirarsi”, insieme al coding e laboratori di ultima generazione.

C’è molto altro da riportarvi riguardo a questo seminale volume, quindi non me ne vorrete se intanto mi fermo qui e do inizio alle discussioni. Come mai un testo del genere è rimasto inascoltato da milioni di docenti e migliaia di presidi? Dove si è rotta la catena di comunicazione? Come mai chi doveva implementare queste riflessioni e filosofie e nuove metodologie non le ha implementate? Si può spiegare tutto solo con la caduta dei governi Renzi e Gentiloni e l’avvento dei populisti inetti al governo? Io temo di no. Penso che il cuore del problema sia in quegli insegnanti che hanno massicciamente protestato contro una riforma della Scuola costruita tuttavia dopo aver ascoltato migliaia di loro. Gli insegnanti italiani, una corporazione elettorale di tutto rispetto, sono i più anziani d’Europa. Sono (non tutti, ovviamente, ma in grande parte) allergici a qualunque tentativo di cambiamento e innovazione. Dopo l’imperdonabile errore sull’algoritmo da parte della ministra Giannini, i prof italiani hanno votato in modo massiccio per i populisti inetti attualmente al governo. Il governo Conte 1 ha subito smontato alcune delle più preziose novità di quella riforma, prima fra tutte l’assunzione per competenze e spedizione del proprio curriculum (ricordo ancora nei gruppi di FB le domande disperanti di colleghe anche giovani: “oddio, cosa è un curriculum? come si scrive?”).

Oggi, forse, la maggior parte dei miei colleghi si è pentita di quella scelta, se è vero che il grado di popolarità dell’attuale, improponibile ministra dell’Istruzione grillina è a percentuali da prefisso telefonico. Speriamo sia così. Se non è così, chiamate De Luca: ci occorre il suo lanciafiamme e rilanciare la fantasia al potere.

