L’Attuale momento è molto difficile la situazione molto complicata l’attuale Governo si muove con calma qualcuno lavora per farlo cadere la destra .Potessimo avere una forza Riformatrice Liberale per fare una vera Rivoluzione Democratica ma serve consenso i cittadini sono assopiti dai tanti discorsi le coscienze sono in letargo i social ormai ci hanno infettato quanto è bello il rapporto il confronto viso a viso ma la tecnologia ci abbruttisce spegne l’idea spegne la luce confonde il pensiero la verità delle cose inonda falsità prese per vere lavoriamo per costruire una squadra il paese deve risorgere Uniamo tutti i Democratici i Riformatori Riformisti si lavori per un grande futuro per i Giovani la Scuola Sanità Cultura Lavoro Assistenza Ricerca vorrei invitarti in un bellissimo paese un abbraccio ciao.

