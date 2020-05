PEDALA TU. L’Italia non è un paese da biciclette.

Un mio articolo sui monopattini e le auto ha evocato una sorta di onda verde, di gente entusiasta dei monopattini, delle biciclette e di cose così. Devo quindi segnalare il mio dissenso. Credo pochissimo, ad esempio, all’auto elettrica. L’ultimo che ci ha provato ha impiegato 17 ore da Milano a Roma, fra mille peripezie. E la ragione è molto semplice: se vuoi l’auto elettrica devi attrezzare almeno le grandi arterie autostradali, e forse servirebbe anche qualche centrale elettrica in più.

L’Italia di oggi non mi sembra in grado di fare queste cose grandiose.

Non solo. L’Italia è fatta di tanti paesini abbarbicati sugli Appennini e sulle Alpi. Con un’auto elettrica, se si scarica, rischi di passare la notte nei boschi, insieme alle volpi e alle lepri.

Diciamo che l’Italia non è un paese da auto elettrica. In realtà non lo è nessuno. In tutto il mondo le auto a benzina o diesel girano che è una meraviglia.

È vero che, soprattutto nel Nord Europa, si gira molto in bicicletta. La bicicletta non è una tecnologia moderna. Esiste da chissà quando. Ma in Italia non abbiamo mai visto folle di gente andare al lavoro o al ristorante pedalando. Perché? E chi lo sa. Questione di abitudini.

Insomma, le auto ce le terremo ancora per molto. Se sono pulite e poco inquinanti, meglio.

AMO ANDARE IN BICICLETTA MA!L’Italia non è un paese da biciclette. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo