Un ministro ha annunciato la creazione di un corpo di 60.000 assistenti civici. Boh, solo a me sembra una follia finalizzata ad avere visibilità? Matteo Renzi

D’accordo pienamente .Anche a me sembra una follia. Tra l’altro non ha consultato e informato nessuno. Neanche il Viminale. Delirio di onnipotenza?

Sarà perché Boccia non mi è stato mai simpatico, sarà perché dopo 70 giorni di isolamento ne ho piene le tasche, sarà perché i DPCM non mi hanno mai convinto fino in fondo, ma adesso che tirino fuori dal cilindro 60.000 assistenti civici che avranno il compito di controllarci, mi sembra come direbbe Fantozzi:

#È #Una #Cagata #Pazzesca!! Siamo al limite dell’insipienza, aver pazienza si ma quando è troppo è troppo.La deficienza che ormai perversa tra molti esponenti del governo, sta diventando il vero virus da sconfiggere. Il ministro che lo ha proposto dorma la notte che è meglio di queste ideate malsane. La follia è avere un governo con la maggioranza di ministri e parlamentari presa dalla strada, senza alcuna competenza. Il resto è tutto conseguenza.

IL POPOLO HA BISOGNO DI FIDUCIA NON La deficienza che ormai perversa tra molti esponenti del governo, sta diventando il vero virus da sconfiggere. Il ministro che lo ha proposto dorma la notte che è meglio di queste ideate malsane.Per favore, il governo non si sta dimostrando all’altezza su nulla…… Di caxxata in annunci e senza concretizzare NULLA.Ed avere spie che controlleranno per conto di Casaleggio. Stacca la spina , Renzi, è ora. Manco Salvini avrebbe pensato una schifezza simile.

Dopo i “Navigator” anche gli “Assistenti Civici” ora mancano solo i “Volontari della Temperanza” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo