LeU, M5S, LEGA E FdI UNITI NELLA SPESA

Oggi l’Italia è costretta ad indebitarsi più del normale, ma deve farlo con attenzione, non solo spendendo bene, ma cercando di risparmiare soprattutto in interessi sul debito che, poi, pagheremo tutti. Dove prendiamo i soldi? L’UE ci sta aiutando in modo consistente, ma purtroppo, anche usando tutti i provvedimenti europei, questo non può bastare. Così l’Italia si rivolge al mercato e chiede agli investitori, molti dei quali sono risparmiatori italiani, di acquistare i suoi titoli di Stato (BTP Italia 2020), un prestito che l’Italia restituirà con gli interessi. In questi giorni il governo ha messo all’asta BTP a 5 anni raccogliendo 25 miliardi di euro all’1,4% di interesse.

Conte ha detto che è stato un grande successo per l’Italia e ci ha mandato a dormire tutti tranquilli, come al solito suo. Ma è proprio così?

Le cedole del BTP Italia 2020 sono semestrali, quindi costano 350 milioni l’anno, che per 5 anni fanno 1,750 miliardi. Non solo: La cedola semestrale è indicizzata al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), previsto in crescita dello 0,8% nel 2020 e dell’1% nel 2021.

Non basta: chi ha acquistato i BTP Italia 2020 potrà contare anche sulla rivalutazione del capitale investito, indicizzato ugualmente al tasso di inflazione italiano (Indice FOI). Secondo alcuni analisti, questa condizione potrebbe portare a un importante aumento della remunerazione dell’investimento, che potrebbe addirittura raddoppiare il valore della cedola semestrale.

Insomma Conte considera un successo avere avuto 25mld in prestito in cambio di oltre un paio di mld di interessi, se basteranno, che dovremo pagare nei prossimi 5 anni. Che c’entrano LeU, M5S, Lega e FdI?

Questi quattro partiti sono quelli che si stanno opponendo all’utilizzazione dei Fondi europei MES, che non hanno alcuna condizione se non l’utilizzazione per rafforzare sanità e ricerca. Per l’Italia significherebbe avere fino a 37mld ad un tasso di interesse fisso dello 0,1% da restituire in 10 anni, cioè solo 37 milioni. Ma vi sembra normale che quei quattro partiti ci rifilino questa fregatura e che chi continua a sostenerli la scarichi sulle spalle dei suoi figli, oltre che sulle nostre e dei nostri figli?

Ma come si fa a chiedere una sanità più efficiente, a dirsi soddisfatti, come fa Speranza, per aver messo 3mld sulla sanità, del tutto insufficienti ma costosissimi, e a opporsi al MES che, è stato deciso formalmente, non possa avere nessuna conseguenza futura su misure di aggiustamento macroeconomico (la “troika” che non esiste più) da imporre ai paesi che lo utilizzano?

Ce lo spiegate? O ci godete a far fare agli italiani la parte dei fieri coglioni in Europa e nel mondo? Silenzio di tomba.

