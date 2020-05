Lo Stato ritengo debba affermare il reciproco controllo tra i suoi vari poteri, evitando che nessuno di essi prevalga sugli altri.

In questo senso condivido la proposta delle Camere Penali per garantire la terzialità della magistratura giudicante, separando le carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti.

Mi sembra necessario evitare una visione cumulativa, che vede indagare la stessa Magistratura che imposta un’ipotesi accusatoria e poi decidere se essa è reale, eventualmente contra dicendosi.

Nella pratica il ruolo della difesa è assimilato al ruolo di “azzeccagarbugli” che difendono i moderni “bravi”.

A mio parere (di profano ogni cittadino) a prescindere dal reato di cui è accusato l’imputato ha diritto alla migliore difesa possibile, che cerchi smontare l’ipotesi accusatoria che senza separazione delle carriere dei magistrati, parte da una condizione di sospetto pregiudizio.

Ciò gioverebbe, prima ancora che alla figura del/dei imputato/i, allo stesso concetto di Giustizia.

Tornando al postulato costituzionale della separazione/controllo reciproco tra i poteri dello Stato, il Potere Legislativo nello scrivere le leggi, per garantire un certo riequilibrio tra difesa e accusa cerca con una presunzione “bizantina” di preconizzare (ovviamente senza riuscirci) ogni possibile caso che si possa prospettare. aprendo così vie di scampo anche per i colpevoli.

Portando inoltre a critiche per la Magistratura per la lunghezza esasperante “infinita” dei processi (antitesi del giusto processo).

Viviamo tempi in cui emerge l’impellenza della sburocratizzazione e semplificazione: se la Magistratura Giudicante, fosse realmente parte terza e realmente separata da quella inquirente le si potrebbe affidare una più ampia capacità interpretativa della norma semplificando il corpus iuris e basandosi su un maggior riferimento sulla giurisprudenza consolidata ed i precedenti.

Così si affermerebbe una parità ed autonomia tra poteri evitando a volte ingiustificate invasioni di campo.

Tutti devono sapere di avere chi li controlla, ma se fanno corretto esercizio del proprio legittimo potere, non devono subire nessun condizionamento o indebita ingerenza!

