Assistenti civici, Renzi: “Una follia”

A PROPOSITO DEGLI ASSISTENTI CIVICI: NON NE AZZECCANO UNA.

Il deputato Francasco Boccia, Ministro degli Affari Regionali non ne azzecca una.

Prima dell’inizio dell’emergenza, il 22 febbraio, annunciava che avrebbe portato in Consiglio dei Ministri la riforma delle autonomie, un ERRORE GRAVISSIMO se consideriamo che la proposta del Ministro era quella di dare seguito all’autonomia Regionale differenziata, nella parte legata alla Sanità, senza che l’Italia si fosse dotata dei Livelli Essenziali di Assistenza ( LEA ).

Il COVID-19 l’ha bloccata.

Quella riforma per la quale fino a qualche giorno prima il Ministro si vantava di essere riuscito a trasformarla in riforma “solidale” si è rivelata un DISATRO.

Abbiamo dovuto affrontare una pandemia con 21 sistemi Sanitari diversi che non si parlano tra loro.

La pandemia ha dimostrato che serve una Sanità omogenea su tutto il territorio Nazionale.

Oltre i ” LEA ” serve che sia attivo il Fascicolo Sanitario Elettronico che esiste solo in sei regioni.

Ricordiamo al Ministro che la riforma da lui proposta non serve, occorre, invece, che si attivi per cambiare il titolo V della Costituzione, cioè le competenze Stato-Regione, nella parte legata alla Sanità.

Un’altra iniziativa stoppata è quella proposta assieme al Presidente dell’ANCI Antonio Decaro, ovvero istituire un bando per 60.000 Assistenti Civici.

Secondo questa proposta gli Assistenti Civici dovrebbero lavorare 16 ore settimanali nelle piazze, nei parchi per le strade per ricordare alle persone l’uso delle mascherine, il mantenimento delle distanze di sicurezza e il divieto di assembramento.

Questa proposta è sbagliata perché riflette un’idea non ragionata.

Non si sentiva l’esigenza di un esercito di 60.000 persone che verranno a controllare.

C’è necessità di dare fiducia alle persone che già hanno dimostrato di essere responsabili.

Non va bene così.

Diamo consigli non controllori.

Le sue supposte proposte avanzate fino a questo momento dal Ministro sono state bloccate perché ritenute non valide, inopportune e inapplicabili.

Si spera che la prossima volta il Ministro, prima di procedere con nuove proposte, le discuta e le valuti se realizzabili o meno.

Un consiglio: le divulga dopo aver informato i colleghi della maggioranza.Buon lavoro.

Assistenti civici, Renzi: “Una follia”

“Come spesso accade la penso come Matteo Orfini #assistenticivici”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, rilanciando il post su Facebook del deputato del Pd che critica la proposta degli assistenti civici. “Se apri i locali nei luoghi dove ci sono i locali le persone ci vanno. Se non vuoi che ci vadano o vuoi che ci vadano in numero limitato, organizzi prima afflusso, modalità e controlli -scrive Orfini sulla sua pagina Fb-. Non servono assistenti civici. Servono ministri che facciano i ministri e amministratori che facciano gli amministratori. Non una schiera di influencer che commentano indignati le foto del giorno”.

Fase 2, 60mila assistenti civici per vigilare

Renzi si sofferma sul tema anche nella sua enews. “Un ministro ha annunciato la creazione di un corpo di 60.000 assistenti civici. Boh, solo a me sembra una follia finalizzata ad avere visibilità? Come spesso accade la penso come Matteo Orfini. Non sarebbe meglio valorizzare di più il terzo settore e il servizio civile?”, ribadisce.

