BASTA FAKE NEWS! MASSIMA CONDIVISIONE!

In Commissione finisce 13 a 7 per la salvezza di Salvini. I 3 voti di Italia Viva non avrebbero cambiato niente. Poi si dovrà votare al Senato ma la responsabilità di quel Decreto fu di tutto il Governo Conte 1, in primis dei Cinquestelle che avevano lanciato la campagna contro i “Taxi del Mare”.

E i Cinquestelle e i loro innamorati del PD mica possono fare come quelle donne che nel Medio Evo per apparire illibate alla prima notte di nozze usavano l’allume di rocca, notoriamente astringente!

Per il caso Gregoretti la maggioranza di governo decise di non partecipare al voto in Giunta per le autorizzazioni per il non nobile motivo di evitare che si votasse a ridosso delle regionali in Emilia Romagna e che quel voto potesse avvantaggiare Salvini e Borgonzoni.

Non è successo un decennio fa. È successo il 19 gennaio 2020. La maggioranza è la stessa.

Questa volta, Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto in Giunta (come per la Gregoretti) ma di votare in Aula (come per la Gregoretti).

Nessuno ha salvato Salvini oggi.

In Giunta è passata con 13 voti favorevoli (su 23 componenti, FATEVI DUE CONTI) la proposta del Presidente Gasparri di non mandare a processo Salvini.

Tale proposta dovrà essere accolta o respinta dall’Aula.

Chi scrive “Italia Viva ha salvato Salvini” o è bugiardo, o è in malafede, o è un bugiardo in malafede.

