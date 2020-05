Com’era quella filastrocca? ?? Onestà. ..onestà. …onestà ma ndo sta!!!

PARLATECI DELL’AIR FORCE BONAFEDE

Ci hanno riempito per anni di fake news, tra cui quella dell’aereo personale di Matteo Renzi e oggi scopriamo che Bonafede avrebbe usato un aereo di Stato per fare NAPOLI – ROMA.

Non abbiamo commenti. Li lasciamo a voi. Buonafede parlaci delle variazioni ai termini di prescrizione,del DAP ,del giudice DiMatteo ,ora spero che non farai uscire dal cilindro una riforma del CDM degna della tua intelligenza e in merito nutro seri dubbi.

Ma dai quando andranno fori dalle scatole scopriremo cose da metterli tutti dico tutti incominciando da Travaglino in gattabuia. Io ricordo quando questi “cinquestelletti ” andavano al parlamento…. Uno “a piedi”……!!! Un’altro “con il bus del Cotral”….!….. (seguiti dalle telecamere). PENSARE CHE C È CHI LI HA VOTATI PER QUESTO!!!!!!!.Cari 5s ormai vi siete accerchiati da soli e ora noi la smetteranno solo quando vi avremmo distrutto. IL VENTO E CAMBIATO E ORE Per il 70% degli stupidi italiani, siete un peccato capitale, sol perché avete messo a nudo chi veramente siete, un movimento di ruffiani, ottusi, ignoranti, amanti dei furbi, degli intrallazzatori e dell’uomo forte al potere, ignorando completamente la storia passata. Fossi in voi mi assocerei,e darei tutto in mano ad Ali Babà e gli innumerevoli ladroni. VOI Cercate solo visibilità, ma continuate a darvi la zappa sui piedi. Non siete coerenti, volete solo smarcarvi da chi governa insieme a voi, per poter dire:ve lo avevo detto IO…

AMICI RENZIANI! Facciamocene una ragione. QUESTO POPOLO DI INETTI questi imbecilli non VOTERANNO mai Renzi piuttosto per fare sgarbi e ripicche rivoteranno Berlusca o chi per lui Cairo o al massimo il PD.

MA A noi basta il 13% pulito dell’Italia per governare. Inutile andare dietro a distolti e inetti personaggi per provare a convincerli non si fa altro che scendere al loro livello e si perde comunque tempo utile. Il tempo sarà Galantuomo e farà evaporare questi cosi.

Facciamo la politica che sappiamo fare e.Chi vuole accodarsi si accomodi pure o ci lasci pure ma in pace, torti e insulti non ne subiamo da nessuno men che meno dagli imbecilli ma non pretendiamo che riescano a capire, se avessero capito non ci troveremmo oggi in questa situazione.Per favore Renzi, fa qualcosa, non ne posso più di vedere questi idioti al governo! Inventati qualcosa ti scongiuro!

Com'era quella filastrocca? ?? Onestà. ..onestà. …onestà ma ndo sta!!!

