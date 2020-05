D’accordo, ma adesso ci dite, voi che lo sapete, come facciamo a spiegare a un branco di IMBECILLI che se ne frega delle regole, che, invece, c’è un mucchio di gente che invece le regole le rispetta e che non vuole tornare a chiudersi in casa per colpa loro. Samo in attesa e nel frattempo vi diciamo cosa disse un certo Martin Luther King: “La vostra libertà finisce dove comincia quella degli altri”.

MA IO Forse sono ottimista, ma mi pare sia finita. Infatti, dalla riapertura, nonostante assembramenti, “movida”, ma soprattutto dopo settimane dalla ripresa del lavoro nelle fabbriche, i dati, TUTTI, sono in caduta verticale. Adesso continuano a provare a spaventarci con gli asintomatici, ma:

Non è stato fatto alcuno studio per rilevarne la percentuale. Non ci sono certezze che queste persone, sempre che esistano, siano in.grado di contagiare.

Ci limitano negli spostamenti, negli affetti, ma senza alcuna certezza.

Al contrario uno studio cinese ha seguito una asintomatica da Covid, che ha incontrato senza precauzioni, oltre 400 persone in diversi giorni, NON CONTAGIANDONE ALCUNA

Leggo inoltre qua da un amico che non coinvolgo nel possibile delirio che potrebbe suscitare questo post, che:

“In base a quanto già noto sugli altri coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è possibile, ma non frequente. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus”. ( Istituto Superiore di Sanità )

Altri studi usciti su The Scientist parlano di diffusione (in Cina) dovuta a gente che ha continuato ad andare al lavoro e fuori CON dei sintomi lievi, e non da asintomatici.

Pare dunque abbastanza acclarato che il contagio possa avvenire in presenza di sintomi, magari anche lievi, ma di certo sia molto raro in caso di asintomatici.

Adesso, dato che non credo ai complotti, ma all’incompetenza dei vertici almeno in Italia ed al pressappochismo si, vorrei un’indagine seria, vorrei sapere quanti sono gli asintomatici, quale la loro carica virale, uno studio serio sulla possibilità che contagino.

Perché, se le cose stessero come penso, potremmo liberarci di distanze, maschere e tornare a vivere decentemente e senza paura.

Perché tutte le precauzioni che stiamo prendendo ci stanno cambiando, impoverendo e, cosa non secondaria, ci stanno togliendo libertà.

E finché non si farà questo studio, si darà adito ad ogni complotti-sta di dire, giustamente, la sua, senza poter contrapporre alcun dato scientifico per smentirlo, sempre che tali dati emergano.

L’emergenza forse è finita, adesso è tempo di studiare, capire, sapere.

Questo post è una richiesta di chiarimenti, non un invito alla disobbedienza. In assenza di dati certi, io stesso continuo a vestire mascherina e a praticare distanziamento personale.

