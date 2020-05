Alcuni amici ,che stimo per intelligenza e onestà intellettuale, mi hanno chiesto perché mi ostino a voler essere un militante di Italia Viva che i sondaggi danno ad un livello minimo di gradimento elettorale.

La domanda mi ha intristito perché formulata da persone a me

affezionate ed ho compreso il loro desiderio di proteggermi da probabili cocenti delusioni dopo anni di partecipazione ed impegno.

Ma dopo un po’ di riflessione ho risposto a questi amici facendo ricorso al sentimento più che al ragionamento.

“ Le idee di Italia Viva camminano sulle gambe di Matteo Renzi , lo stesso che nel Febbraio 2014 ha ereditato la “locomotiva Italia” vistosamente malridotta, sfasciata, sconquassata e sganghera al di fuori dei binari . Quel Renzi che dopo 1000 giorni di governo, il 7 Dicembre 2016 , lasciava all’ottimo Gentiloni la stessa “locomotiva “ rimessa in ordine nelle parti essenziali e , quel che vale veramente, rimessa sui binari e rivolta nella giusta direzione.

Molto di più avrebbe potuto realizzare Matteo Renzi in quei 1000 giorni se il partito in primis e quindi l’elettorato gli avessero consentito di iniziare il processo di modernizzazione e semplificazione del Paese ( Riforma Costituzionale) partendo dalla scelta della classe dirigente con criteri assolutamente meritocratici , messi nelle condizioni di lavorare esaltandone la professionalità e retribuiti in modo adeguato ma morigerato.

Quei 1000 giorni mi hanno fatto capire come deve essere governato il nostro Paese :

immagine dell’Italia nel mondo ed attrazione degli investitori stranieri, imprenditori e lavoratori uniti verso lo sviluppo ed il benessere,

avvio di una redistribuzione del reddito a favore dei meno abbienti ,

insegnanti e studenti uniti verso conoscenza e professionalità , solidarietà verso i più sfortunati, ampliamento dei diritti

ma sopratutto rottamazione!

Rottamazione della burocrazia, rottamazione di un sistema sindacale autoreferenziale ,

rottamazione di Enti inutili, rottamazione del parassitismo, rottamazione delle rendite di posizione .

In sintesi rottamazione della inefficienza a qualsiasi livello essa di manifesti .

Ma l’Italia non è ancora pronta a vedere una tale rivoluzione. Ci sono molti interessi in gioco .

Interessi che trovano proprio nella burocrazia il concime per la loro crescita .

Interessi che non accettano di essere ridimensionati e quindi mettono in campo tutte le loro forze per distruggere chi si azzarda a minare la loro crescita.

Ecco perché sono un militante di Italia Viva!

Perché voglio che anche le mie gambe da settantenne possano contribuire a far camminare le idee di Matteo Renzi , idee che si traducono in proposte e poi leggi e poi riforme indispensabili a semplificare e modernizzare il nostro Paese.

Perché voglio provare anch’io nel mio piccolo a lasciare ai miei figli ed ai miei nipoti un Paese migliore !

E se l’elettorato non ci darà il consenso ? Pazienza. È la democrazia .

Ed io in democrazia ci sto benissimo

Hic manebimus optime!

Perché in democrazia prima o poi le buone idee troveranno certamente gambe più giovani, più forti e più numerose su cui camminare. “

Hic manebimus optime.

