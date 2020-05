Finalmente inizia a diventare condivisa la necessità di riaprire le scuole. Sembrava un vezzo di noi di Italia Viva, è una priorità per il Paese. Matteo Renzi

Sono solo due le cose fondamentali per il buon funzionamento della società, la scuola e il modo di contribuire al funzionamento dello stato.Le scuole chiuse tengono tutti noi in apnea. Non possiamo convivere in una situazione del genere. La rete, da sola, non potrà MAI sostituire il contatto umano di cui i piccoli hanno bisogno e che oggi e’ cosi’ critico tanto da essere oggetto di legislazione. Non e’ certo un problema facile e pregherei coloro che lo “fanno facile” di stare MOLTO ATTENTI. E, al solito, bisogna dare atto a Italia Viva di aver in tutti i modi cercato di anticipare i tempi nel sollecitare una analisi seria e attenta. E’ un tema che ci deve coinvolgere tutti con serietà ,amore per i giovani, dedizione alla nostra realtà nazionale.. coraggio, Avanti!

Ma per gli altri partiti di governo e non? Quali sono i temi dominanti dei partiti in questi giorni?

La Lega propone ancora la flat tax, senza spiegare dove prendere i soldi che verrebbero a mancare. E si lamenta.

Fratelli d’Italia si lamenta, ma non propone.

Forza Italia, dopo averci regalato anni di malgoverno, ed essere stata corresponsabile dell’imbarazzante anno di governo gialloverde, sta cercando di sgomitare, avendo capito che forse Salvini ha poco futuro. Ma per rifarsi una verginità occorrerebbero ere geologiche. Intanto si lamenta!

Il PD conferma essere un partito di poltrone. Non fa sostanzialmente proposte, ma si limita alla amministrazione ordinaria. È certamente il meno peggio.

I 5Stelle non hanno persone qualificate per fare proposte. Quelle che fanno sono solo in continuità con le politiche populiste che li hanno portati in Parlamento. Ma nulla su cui valga la pena di lavorare. In compenso ostacolano quelle buone, perché temono non piacciano ai loro elettori. Gliene rimangono pochini, vanno capiti!

Alla fine le uniche proposte concrete le fa Italia Viva.

Ma allora perché viene tanto avversata? A, già. Renzi è antipatico.

A momenti dimenticavo il motivo dominante della politica Italiana nella peggior crisi della nostra Storia!

Quali sono i temi dominanti dei partiti in questi giorni? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo