SIA CHIARO.Sono salito sulle navi per dare solidarietà ai migranti, ho dormito sul ponte e ho fatto i turni di notte per evitare che qualcuno si suicidasse mentre le anime belle stavano in vacanza. Per cui NON ACCETTO LEZIONI DA NESSUNO e il giudizio politico su Salvini l’ho espresso abbondantemente in ogni occasione. Sono al tempo stesso un garantista ma non a corrente alternata e non ho mai pensato che procedure parlamentari e giustizia debbano essere usati politicamente. Sono temi seri, non si va a simpatia ma si studia e si approfondisce. Noi stiamo esattamente tenendo la stessa posizione della volta scorsa in giunta, nessuna differenza, si chiama coerenza. A decidere sarà il Senato fra qualche settimana, e prima di esprimerci, come sempre, verificheremo scrupolosamente le carte.Davide Faraone.

Chi vuol capire capisce e non giudica stolto Renzi tranne che qualcuno pensa a Salvini alleato. Mah … direi che l’abominio dei diritti perpetrato in occasione della vicenda Open Arms, ricade su tutti i componenti del precedente governo gialloverde, da Conte ai grillini, responsabili dell’aver approvato i decreti salviniani, che hanno fatto strame dei fondamentali diritti dell’uomo e di come si colloca una nazione nel novero dei paesi civili.

Personaggi, che tutt’ora da Conte a Di Maio, fieramente si oppongono a rimettere mano ai decreti sicurezza voluti dal re del mojito. E il PD e la sinistra cosa fanno … nulla, se non fare gli sdegnati con Renzi la cui colpa sta nel fatto di aver evidenziato che i complici di Salvini e di quei decreti securitari alla Orban stanno comodamente seduti in parlamento negli scranni della maggioranza.

A tutti i populisti e giustizialisti che stanno COMMENTANDO…. Se veramente volete parlare di coerenza sul discorso migranti, non vi permettete di criticare Italia Viva ma andate a chiedere ai 5s (caso Diciotti, Gregoretti) o al PD (retromarcia di Gentiloni sullo ius culturae e “indifferenza” sulla regolarizzazione dei clandestini voluto da Bellanova)…. Si può dire la cosa giusta in tutte le salse ma, non ci sta peggior sordo di quello che non vuol sentire. Oltre ai sordi poi ci sono alcune testate giornalistiche e televisive che fanno dei titoli manifestamente falsi. Non se ne può più!

