Cairo, come la Corporazione dei Media e tutte le altre Corporazioni di Interesse che dominano l’Italia, hanno il terrore di Matteo Renzi. Perché nei suoi 1.000 giorni ha dimostrato, con i fatti, che con lui non sarebbe più possibile traccheggiare per sopravvivere facendo solo ammuina e teatro per conservare lo Status Quo. Questo Vale per tutti i Sindacati, in particolare per la CGIL, per tutti i Partiti in particolare per quelli che si definiscono di sinistra, per tutti gli Ordini Professionali e le Corporazioni, vale per tutti coloro che da sempre antepongono gli interessi personali a quelli collettivi della nazione. È questo il motivo dell’odio propalato in continuo contro Renzi; ma a questo punto (ed è un parere personale) sarebbe bene, per lui e per tutti noi, che Matteo si tenesse in seconda linea, che si limitasse a condurre il partito lasciando la scena ai Marattin, ai Rosato alle Bellanova, sottraendo così ai media ed ai suoi detrattori almeno il riferimento diretto e sempre negativo alla sua persona.

