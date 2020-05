DICONO I SOLITI STOLTI! A PENSAR MALE SI INDOVINA SEMPRE. SI STA PARLANDO DI POSSIBILI PIACERI TRA SALVINI E RENZI. MA LA REALTÀ IN QUESTE SUPPOSIZIONI E TUTTA SBAGLIATA.

Quell’incarico non intende mollarlo. Patrizia Baffi, neoeletta presidente della Commissione d’inchiesta lombarda su Covid-19, vuole resistere anche alla telefonata di Matteo Renzi, che le ha chiesto di ritirarsi dopo la sollevazione di Pd e M5S contro la sua nomina, decisa con una forzatura dalla maggioranza, una protesta che è arrivata fino all’abbandono dei lavori della Commissione. “Voglio convincere Pd e M5s a partecipare ai lavori. È la prima commissione d’inchiesta di tutta Europa sul coronavirus” spiega in un’intervista al Corriere della Sera.

“Mi ha chiamata anche Matteo Renzi chiedendomi di ripensarci. Ma io credo troppo in questa Commissione: è l’opportunità di fare una diagnosi delle cose che non sono andate e di trovare una cura per la sanità lombarda”.