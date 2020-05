Dl rilancio, Renzi: “Se il M5S perde i pezzi come può ripartire l’economia?”

“Per una volta il problema non è il rapporto tra il premier e Italia Viva, che è buono. Sono i 5 stelle che perdono pezzi al Senato. Il punto è: dopo 30mila morti e due mesi di lockdown come può ripartire l’economia se il partito di maggioranza perde pezzi? Noi vogliamo il piano shock per le infrastrutture. Per questo abbiamo bisogno di una maggioranza vera”. Lo ha detto Matteo Renzi a Repubblica.

Per l’ex premier Il ‘salvinismo’ non si sconfigge con la via giudiziaria

“Se oggi Salvini non è a Palazzo Chigi è perché noi non abbiamo ascoltato chi nel Pd voleva elezioni. I grillini che oggi strillano hanno votato due anni fa i decreti sicurezza della Lega. Italia Viva ha portato a casa il decreto Bellanova sui migranti, non il decreto Salvini sui clandestini.

