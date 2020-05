“La riforma del Csm non basta, mandiamoli tutti a casa”. Intervista a Paolo Mieli.

Il giornalista e storico all’Huffpost parla del cortocircuito giudici-politici-giornalisti causato dalle chat di Palamara. “Bisognerebbe fare pulizia, qualsiasi cosa è meglio di questo verminaio”. “La questione morale? Un altro modo di usare politicamente la giustizia”

Ed in tutto questo L’ASSORDANTE SILENZIO DI MATARELLA , SBAGLIO O E’ IL CAPO ASSOLUTO DELLA MAGISTRATURA ?

Il messaggio sarebbe…aboliamo la giustizia,paghiamo qualche Contractors,ognuno faccia da sè,azzeriamo tutti i processi,una “bella sanatoria” perché tutte le inchieste sono viziate e facciamo fare i processi e le inchieste ad una…. Giunta? Dicasi militari…

Il Malcostume,la corruzione,l’evasione fiscale,sono il motore nefasto della società Italiana ed è ai massimi termini.ed ora anche nella emergenza lo si vede….;Giudici integerrimi come Di Matteo e Gratteri ,certo al “giornalista onnipresente su tutte le reti,storico di tutto,esperto di Covid,di economia,di medicina,di religioni e di tutto lo scibile umano,per farla semplice un tuttologo” non piacciono,quindi? Questione morale dei giornalisti? Sicuramente,anche ora,la gestione del Covid-19 è pessima ed è figlia della politica e dell’Editore di turno…..Si! Quello di Mieli mi sembra un pessimismo (giustificato) che sconfina nel disfattismo (sbagliato). L’obiezione che farei a Mieli è questa: perché mai una legge (ben fatta e doverosamente applicata ovviamente) non dovrebbe servire? Forse perché una sola è insufficiente, suppongo. Ma se in passato ne fossero state fatte varie, per raddrizzare, di volta in volta, le diverse storture del sistema, oggi magari la situazione non sarebbe arrivata a un “verminaio” (copyright Mieli). E allora, altra obiezione a Mieli, perché non ha condotto una battaglia – lui, personaggio autorevole e voce ascoltata – contro la progressiva degenerazione del sistema? E invece solo oggi si sveglia per lanciare un assurdo e impraticabile “mandiamoli tutti a casa”? E come altro si cambiano le istituzioni se non attraverso appropriate leggi? Con la rivoluzione? Così, tanto per capire.

L’Italia è ormai un intreccio inestricabile di privilegi, posizioni di rendita o di comodo, ingiustizie tale da assomigliare ad una stampa di Escher: da qualsiasi parte si cominci ad esaminarla si arriva ben presto ad un paradosso irrisolvibile….la parola più appropriata l’ha detta Mieli…è un “verminaio”…ma il punto è che non è solo tale la giustizia ma anche sia la classe politica e l’informazione tv in testa che sa solo trasmettere servizi e informazioni che pescano nel torbido e in volgarità perché è quello che gli italiani vogliono e a cui si appassionano!!! Per me non c’è rimedio…penso che bisognerà sfracellarsi e sperare di poter ricominciare da capo e ci vorranno generazioni prima di ritornare a poter dire che viviamo in un Paese finalmente civile!!!

Ma per ottenere ciò! teniamo sempre ben distinta l’istituzione, in questo caso la magistratura, da chi la rappresenta, in questo caso i magistrati.

La magistratura è una istituzione fondamentale per la democrazia e viene troppo spesso attaccata da chi la vede come una minaccia (vedi Berlusconi). Ma una magistratura seria ed efficiente è una tutela per tutti i cittadini. I magistrati sono persone, che entrano nell’istituzione attraverso una formazione e una selezione. Se abbiamo persone inadeguate chiediamoci come funziona il percorso di formazione e di selezione, e cerchiamo di risolvere le storture, come le scuole che preparano agli esami di ammissione. Dobbiamo ambire ad avere magistrati di alto profilo e questo non si ottiene dicendo “tutti a casa” e descrivendo l’intera magistratura come un “verminaio”

Ma se scoprissimo delle tresche e altre indegnità fra i medici, diremmo che l’intera classe medica è da spazzare via? Prima di tutto bisogna sciogliere e proibire tutte le scuole che preparano ai concorsi per la magistratura. Sono quasi tutte gestite, direttamente o indirettamente, da ex giudici o che sono ancora in servizio, ed ovviamente selezionano i concorrenti secondo criteri di casta. Si deve tornare come cinquanta anni fa ai concorsi preparati singolarmente.

PS: Ma il problema grosso attuale e l’ informazione, dei problemi della giustizia sovra citati sui media televisivi nisba niente ,nemmeno un accenno. VI FAVVIO NOTARE CHE ESEMPIO SUL TG1 Ore 20,30, ammiraglia dell’informazione Rai. Quattro o 5 servizi sul coronavirus, distanziamento sociale, mascherine, box dove rinchiuderci quando si va a mangiare la pizza, movida criminalizzata, in pratica il solito terrore quotidiano profuso a pieno udito. Dati sui contagiati in italia, sui morti, sui guariti, zero, non sia mai che si scopra che ieri in lombardia ci sono stati 0 morti, oggi 34 (diamoli per buoni con i 35.000 che sbandierano). Silenzio assoluto sull’evolversi della pandemia, non sia mai che si scopra che con il caldo il virus sta scomparendo, anzi e’ gia scomparso in alcune zone. Poi frecce tricolori, come siamo belli, pero’ a torino c’era troppa gente in strada a vederli, con poco distanziamento, non sia mai che la gente esca in massa di casa. E poi il solito terrore sulla movida, sui giovani che vanno a divertirsi. ore 8,30, finisce il telegiornale. Nessuna notizia, nessun cenno sulla vicenda Palamara csm. Sulle intercettazioni di Palamara. Adesso che e’ venuto fuori il verminaio e la gente e al oscuro ditutto, causa coronavirus ma certo, a pandemia praticamente finita. Tornando alla RAI, possiamo allora affermare tranquillamente che la rai, perlomeno il TG1 ma non solo, fa parte di quella congrega di giornalisti e mezzi di informazione (e se ne parla nelle intercettazioni) che insieme alla magistratura tentano il colpo di stato in italia. Questa e’ la RAI, questo il TG1 TG 2 TG3, questo il servizio pubblico di cui paghiamo il canone, che schifo.

