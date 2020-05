EUROPA: TERZO ATTO.

Se l’Europa uscirà rafforzata da questa crisi potrà affrontare il nodo dell’Unione Politica.

I primi due atti sono stati: il Mercato Comune e la Moneta Unica.

Domani, 27 maggio 2020, il Parlamento Europeo si riunirà in seduta plenaria e nell’occasione la Presidente Van Der Leyen illustrerà agli eurodeputati le proposte fra loro correlate di RECOVERY FUND e Quadro Finanziario pluriennale dell’E.U..

Per quanto riguarda il RECOVERY FUND bisognerà vedere quanto abbia influito la proposta franco-tedesca di istituire un fondo di 500 miliardi di dotazioni che non sono prestiti ma sovvenzioni.

Inoltre bisognerà vedere se questa proposta franco-tedesca verrà ampliata con una componente di prestiti in modo da arrivare a in fondo di mille miliardi di euro.

Per esattezza, la nota franco-tedesca non affida la restituzione agli Stati, ma a un meccanismo secondo il quale la Commissione accantonera’ una parte del bilancio per ripagare gli investitori.

In merito quattro Stati: Olanda, Austria, Svezia e Danimarca hanno comunicato che non sono d’accordo al piano franco-tedesco.

Essi propongono, in alternativa un Discovery – Fund, di solo prestiti a durata limitata di due anni.

Domani, sarà compito della Commissione Europea fare sintesi e formulare una proposta che sarà votata dal Consiglio Europeo la cui riunione è prevista per il 18 e 19 giugno.

In Europa siamo di fronte a un passaggio importante per un cammino verso un’Unione politica.

Trattasi di un terzo atto importante dopo il Mercato Unico e la Moneta Unica.

Come abbiamo evidenziato, c’è una discussione in corso, se passa il RECOVERY FUND e con esso il tabù della mutualizzazione del debito, per i sovranisti sarà un colpo mortale.

Sia la Lega che Fratelli d’Italia, anziché apprezzare il tentativo franco-tedesco, hanno sparato a zero su Macron e Merkel rei di comandare in Europa.

Forza Italia ha elogiato l’azione intrapresa dalla Germania e dalla Francia.

Nella Lega sicuramente ci sarà un cambio di strategia politica ed emergerà la linea di Giorgetti, vale a dire la parte moderata- europeista della Lega che giorno dopo giorno si afferma sempre di più.

Di fronte alla tragedia sanitaria ed economica che tutti gli stati stanno affrontando, servono molte risorse.

In Italia, accanto al blocco del patto di stabilità, al Mes ( 36 miliardi ), al SURE ( 100 miliardi ), all’intervento della Bei con aiuti alle piccole e medie imprese, all’acquisto di titoli da parte della BCE, serve dare seguito al PIANO SHOCK proposto da Italia Viva.

Questo piano mobilita centinaia di miliardi ( soldi già stanziati ) in infrastrutture, ponti, strade, porti, aeroporti, etc…., è un piano che può compensare, in parte, il grande crollo che sta subendo l’Italia con il COVID-19.

Modernizza il Paese ed è una soluzione ideale per questo momento difficile che il Paese sta attraversando.

Non dimentichiamo che per sostenere e sensibilmente diminuire il debito pubblico occorre far ripartire la crescita economica del Paese in linea con l’inflazione.

Solo così, nel giro di qualche anno, potremo assistere ad una diminuzione del debito pubblico.

Rimaniamo in attesa degli sviluppi nel contesto europeo.

##Restiamo a casa e se usciamo facciamolo in sicurezza.##.

EUROPA: TERZO ATTO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo