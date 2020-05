Gualtieri lancia la riforma fiscale.Intervista del Ministro dell’Economia al Foglio: “Lotta all’evasione condizione per calo delle tasse. Puntare sui pagamenti digitali”

“Semplificazione, progressività, sostegno al lavoro, all’impresa e alla famiglia saranno i cardini del lavoro sulla riforma fiscale che è nostra intenzione riprendere. In questo quadro credo molto a un rilancio dell’impegno per la digitalizzazione dei pagamenti e il superamento del contante che avevamo avviato e le cui ragioni escono ulteriormente rafforzate da questa crisi”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista al Foglio in edicola domani.

“Si tratta – spiega – di un potente volano di innovazione e modernizzazione e al tempo stesso di uno strumento importante di contrasto all’evasione che a sua volta costituisce la condizione per una riduzione del carico fiscale. Credo che l’esperienza del Coronavirus abbia reso ancora più evidente a tutti da un lato l’importanza di un sistema fiscale equo in cui tutti, come dice la Costituzione, concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e dall’altro le potenzialità assai sottoutilizzate, in questo come in tanti altri ambiti, del digitale. Sono convinto che il paese sia pronto a compiere decisi passi avanti in questo ambito”.

Quando questi parlano di “riforma fiscale” un brivido freddo percorre la schiena. È piuttosto noto che i grandi evasori non saranno minimamente scalfiti da questo tipo di riforme. A buon intenditor. Oh ! finalmente un altro “bisognerebbe” a favore dell’equità fiscale, della lotta all’evasione, della giustizia giusta, efficace e celere …tanto per la cronaca , sul sito del Ministero delle Finanze , alla voce. I Tributi nella storia d’Italia c’è scritto tutto, e bene, di come sono andate le cose in Italia in materia di Imposte. A parte il botto degli anni 70 (riforme di sistema), per il resto poi , un ritocchino qui ed uno lì, ma nulla più. Al netto dell’annunciate tremens di ogni rispettabilissimo governo succedutosi in questi “ultimi” 40 anni ! ai mirabolanti provvedimenti, ci crederò DOPO averli visti funzionare (e bene !)

Ė solo una questione di onestà intellettuale, tutti noi sappiamo che il contante e il nero aiutano l’economia ma nello stesso tempo l’affondano sempre di più.Ogni anno, si dice, vengono evasi circa 100 miliardi di euro ma ci si dimentica che gli sprechi dello stato ci costano 200 miliardi….

Uno studio pubblicato dalla Cgia di Mestre pone l’accento, al contrario, sulle grosse inefficienze della Pubblica Amministrazione e che peserebbero per ben 200 miliardi di euro all’anno, il doppio del dato sull’evasione. Per quanto i numeri, si legge, non godano di “rigore scientifico”, il quadro che ne emerge resta allarmante. La sola burocrazia sprecherebbe 57 miliardi, altri 53 arrivano dalla voce “debiti commerciali della Pubblica Amministrazione.”, le infrastrutture pesano per 40, la giustizia per altri 40, la spesa pubblica per 24, la sanità per 23,5 e il trasporto pubblico locale per 12,5. E’ un gatto che si morde la coda:

1) in italia c’è la tassazione più alta del pianeta tra tasse dirette + tasse indirette, per mantenere un carrozzone statale pubblico sprecone ed elefantiaco

2) il privato autonomo reagisce evadendo dove può (cd. evasione di sopravvivenza) che è ben diverso da quelli (una piccola minoranza) che le tasse non le vogliono pagare e basta.

3) lo stato sprecone reagisce mettendo tutto in mano alle banche e facendo sparire il contante.

Può durare? No, non può durare e il COVID ha accelerato il processo di distruzione delle p.ive e imprese individuali.

Gualtieri lancia la riforma fiscale. Speriamo sia vero sebbene credo che l’annunciata-ormai da più anni- riforma fiscale onde avere un sistema più equo e progressivo, sia l’ennesima arma di distrazione di massa per celare i veri problemi e disperazione della gente!!!! ultima modifica: da

