“HA STATO, ANCORA, RENZI!”

Ma come possiamo pensare di ridicolizzare i nostri avversari, se poi noi stessi ci nutriamo della stessa poltiglia?

Anche tra i nostri, il virus del “cotto è mangiato”, fornito dal fornitore ufficiale della disinformazione, ha fatto presa, anche quest’ultimo baluardo che ci differenziava dalla cloaca grullina, viene meno.

Allora, vabbene, avete ragione, così come hanno sempre avuto ragione loro, “Ha stato Renzi”, anche stavolta, e vedrete adesso, quanto veleno sarà cosparso, anche con la vostra collaborazione.

Quanti autodafè ho letto

Se poi, invece, la cosa ha tutt’altra storia…

“chi se ne frega?”

“Chi se ne fotte?”

“A chi vuoi che importi?”

L’importante è sparare sul pianista, anche quando non suona, così come da scuola del F.Q. Per qualcuno dei miei distratti pistolero, se vuole, potrei proporgli una diversa valutazione dell’accaduto, a cominciare dalla prima minchiata:

1) non “ha stato Renzi”, ma la giunta delle immunità del Senato che ha votato la relazione Gasparri, che con 13 voti favorevoli contro 7 contrari, ha approvato il non doversi procedere;

Al voto non hanno partecipato i 3 rappresentanti di Italia Viva, così come già deciso, e così come in precedenza avvenuto per la vicenda della Gregoretti.

Noi non ci prestiamo ai giochetti del baratto politico.

Noi siamo fatti così, a noi piace ascoltare, leggere le carte e poi decidere, per questo siamo nati, siamo I.V.

E per la Gregoretti? stessa procedura in giunta, poi in aula abbiamo votato a favore, ricordate?

Quindi, “Non ha stato Renzi” ma i voti del cdx con l’aggiunta di due grillini, convertiti al leghismo.

Quindi, così come per la vicenda della Diciotti, sono stati i grillini a salvare, al momento, il caro amico.

Chiaro?

2) il voto della giunta non è vincolante, capito?

Sarà il voto dell’Aula, in tutta la sua composizione a decidere sulla richiesta di Autorizzazione a procedere.

E se le carte, come per la Gregoretti, ci convinceranno, voteremo a favore.

Quindi, anche stavolta gridare “ha stato Renzi” è pura falsità,

ma tant’è….

3) I Renziani, quelli veri e coerenti non si prestano a questi loschi giochi da cortile, ma sono contro ogni forma di giustizialismo, saranno le carte a dirci se è giusto mandare il Felpa a processo, se è stata soltanto sua responsabilità oppure anche del Contedelgrillo, allora PdC, e del suo Vice Di Maio

Se così, sarà compito della Magistratura giudicare, non certamente chi è solamente animato da spirito di vendetta, a convenienza, tipo la Diciotti.

Ricordate?

Così come pochi giorni fa, sulla fiducia a Bonafede, “ha stato sempre Renzi”, salvo poi inchinarsi alla vera politica.

Italia Viva è nata per differenziarsi dal pattume della politica, e di questo ne facciamo motivo di vanto.

È evidente che tanti amici hanno nostalgia di quella politica, facciano pure,ma per favore, almeno questo concedetelo, lasciateci lavorare senza guardarci alle spalle come si faceva nel P.D., e se pensate che “HA STATO RENZI”, mi dispiace per voi, ma non avete capito niente.

“HA STATO, ANCORA, RENZI!” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo