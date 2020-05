INTERVISTA A MASSIMO CACCIARI “Renzi ha fatto bene, contro Salvini era una pagliacciata”.

Noi abbiamo salvato Bonafede, non Salvini. E ci è già costato molto. Abbiamo fatto esattamente come la scorsa volta, non partecipando in giunta e rimandando all’aula. Poi decideremo in base alle carte: questo impone la serietà e non il giustizialismo. Sulla Gregoretti abbiamo poi votato per l’autorizzazione a procedere. Sulla Open Arms vedremo. Salvini sbagliò allora come sbaglia chi oggi fa l’opposto: sulle garanzie costituzionali si vota in base alle regole, non in base alla simpatia.È quel che differenzia la politica dal populismo. Impiegheremo il prossimo per decidere come votare. Parlerò io in aula, a viso aperto. Il giudizio politico è chiaro: il nostro capogruppo Faraone è salito sulla Open Arms quando le anime belle della sinistra erano in vacanza. Ma la vicenda giudiziaria è altra cosa. Finché non impariamo a distinguere, saremo sempre schiavi di un uso politico della giustizia. O più correttamente, di un uso giudiziario della politica. Matteo Renzi

E!Il filosofo sul voto della Giunta contro il processo a Salvini per Open Arms. Il Pd? “Bella figura di merda”. M5S? “Hanno un muso di tolla. Prima assecondavano il leghista in tutto, ora nessun pentimento. I renziani hanno fatto bene a sottrarsi”

Professor Massimo Cacciari, le leggo in diretta il responso della Giunta per le Autorizzazioni a procedere: “No al processo Matteo Salvini per il caso Open Arms”. Pd, Leu e gran parte di M5S si sono espressi a favore, ma si sono fermati a 7 voti. Italia Viva non ha partecipato alla votazione. Una senatrice M5S, Alessandra Riccardi, e un senatore ex grillino oggi al Gruppo Misto, Mario Giarrusso, si sono schierati con la destra. I voti contrari al processo sono stati 13.

La interrompo. Bella figura di merda che ha fatto il Pd. I due senatori che hanno votato contro in dissenso hanno fatto bene perché è inaudito ciò che stanno facendo i grillini. Il Movimento sta sconfessando totalmente ciò che ha assecondato durante il Governo con Salvini. E dov’è finita la responsabilità collegiale di un esecutivo? Ma scherziamo, si dimettessero. Hanno un muso di tolla.

Ora però i 5 stelle non sono più al governo con la Lega.

Giusto. Ma i 5 stelle hanno fatto la crisi di Governo quando Salvini sequestrava gli immigrati a bordo della Open Arms? Della Diociotti o della Gregoretti? Non mi pare. I renziani di Italia Viva hanno fatto bene a sottrarsi a questa pagliacciata. Io avrei votato più che volentieri per la carcerazione di Salvini, ma tutto questo è una bufala. Avrei preferito che i 5 stelle facessero autocritica, pentimento, conversione e perdono, Dante me lo ha insegnato.

Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, filosofo, esponente storico della sinistra progressista è un fiume in piena quando risponde al telefono. L’accusa per l’ex ministro dell’Interno è di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda dei 150 migranti bloccati a largo per alcuni giorni sulla nave della Ong spagnola Open Arms, prima dello sbarco a Lampedusa, nell’agosto 2019.

La lascia perplesso di più l’atteggiamento dei 5 stelle, che si sono spaccati sul voto a Salvini, o quello dei renziani che hanno abbandonato i lavori?

I renziani marcano ovunque possono la loro differenza rispettato al Governo. Ma io avrei fatto come i senatori di Italia Viva, che si sono astenuti e se ne sono andati. Li giustifico. Avrei detto: ‘Non prendo parte a questa pagliacciata’. Bisogna avere un muso di tolla per essere stati al Governo con Salvini, essersi mostrati in tv accanto a Salvini, portando in evidenza cartelli a sostegno di Salvini. Hanno fatto gli uomini sandwich di Salvini, hanno accettato tutto, mi sembra che tutto questo sia al di là di ogni senso del pudore. Siamo al di là della decenza, atti osceni in luogo pubblico. Ma come fanno? C’era lo stesso presidente del Consiglio in carica, che adesso decide anche a quale distanza dobbiamo stare, non poteva decidere anche allora? Fingiamo di essere persone serie.

A proposito di distanze sociali. Come giudica l’operato di questo governo in piena emergenza coronavirus? E soprattutto post emergenza?

C’è un paese che sta andando a rotoli, dal punto di vista economico, sociale, occupazionale. Possono esplodere momenti di grande rabbia perché c’è tutto un ceto medio che si sta impoverendo da vent’anni, il reddito disponibile degli italiani è rimasto fermo al 1988. Le partite Iva stanno prendono una botta spaventosa, aumenterà il lavoro nero. Non sto neanche a discutere di colpe e di responsabilità, in questi decreti non c’è strategia di rilancio.

Vede un cambio di Governo all’orizzonte, un ritorno al voto?

Renzi e Salvini vogliono mandare a casa questo Governo. Io no. Pensano che cambiare Conte sia indolore, lavorano per andare alle elezioni, ma non farebbero altro che determinare una situazione peggiore di questa. A settembre, ottobre ci devono essere idee nuovo, bisogna sapere dove puntare. Serve un grande piano di rilancio, interventi pubblici, bisogna mettere tutte le risorse possibili in debito per un piano di interventi pubblici straordinario, infrastrutture, green economy, servizi, sanità. Immediatamente, deve essere un piano di tre pagine, non di quattrocento articoli.

E serve anche semplificare le norme?

La sburocratizzazione va da sé, basti pensare che ancora devono arrivare i soldi della cassa integrazione.

