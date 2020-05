L’usura è un reato odioso. È il cappio al collo della criminalità organizzata che sguazza nella disperazione, che si accanisce su famiglie e imprese con l’acqua alla gola. Noi abbiamo il dovere di rispondere con fermezza, sapendo che il solo nemico sono le mafie. Lo hanno detto in Senato qualche giorno fa, durante il lockdown l’usura è stato il reato che è cresciuto di più. Gli usurai si avvicinavano agli imprenditori chiedendo loro l’iban per versare n tempo reale decine di migliaia di euro nei conti correnti mentre lo Stato impiegava settimane e faceva produrre ai beneficiari delle risorse a sostegno delle imprese chili e chili di carta.

Faccio questa premessa perché ho trovato scandalose le parole di ieri sera a Che Tempo Che Fa di Roberto Saviano. Sostenere che sono spesso i commercialisti a suggerire agli aguzzini le vittime è un torto a una categoria professionale che opera con serietà, competenza e soprattutto legalità.

Poi, certo, le mele marce sono un po’ dovunque, ma non si fa mai un bel servizio alla legalità né al contrasto alla criminalità, con le generalizzazioni. Se Saviano sa qualcosa lo comunichi agli inquirenti e non in TV. Da parte mia, massima stima e fiducia ai commercialisti italiani.

