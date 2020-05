Ma davvero qualcuno pensa che Salvini sulla Open Arms e sugli altri blocchi abbia deciso tutto da solo? Dove stava allora il Presidente del Consiglio Conte? Ed i Grillini che parlavano di taxi del mare?

Ma Salvini agi’ tutto solo? Nessun altro ne era al corrente? Chi avallò quelle decisioni?

Per chiarire, sintetizziamo qui alcune cose:

1) Non siamo noi ad aver cambiato idea su Salvini: abbiamo sempre contestato la sua politica sui porti chiusi e contro le Ong che salvano le vite in mare, e lo vogliamo battere sul campo della politica e non in un’aula di giustizia.

2) Sul caso Open Arms, stiamo tenendo nella Giunta al Senato la stessa posizione della volta precedente.

Come nel caso Gregoretti, vogliamo che le procedure parlamentari siano rispettate, contestiamo l’istruttoria incompleta fatta dalla Giunta e in attesa di informazioni più precise che abbiamo chiesto arrivino entro il voto in Aula, rimaniamo garantisti anche nei confronti di un nostro avversario.

3) Dalle carte finora raccolte, non emerge una esclusiva responsabilità di Salvini ma che sulle scelte fatte per Open Arms vi sia stato un avvallo – diretto o indiretto – del Governo, “dettaglio” che non è stato chiarito nella Giunta.

4) Quello della Giunta non è un voto vincolante, serve solo a fornire un parere all’Aula del Senato. Sarà il Senato nella sua interezza a votare sull’immunità a Salvini.

5) Il voto all’interno della Giunta in Senato è terminato 13 a 7 (complici anche una parlamentare 5 Stelle e l’ex grillino Giarrusso che hanno subito chiarito che avrebbero votato con la Lega, cosa poi accaduta): il voto di Italia Viva, che conta 3 senatori in Giunta, non sarebbe stato comunque determinante.

Avremmo quindi potuto ignorare il merito, votare in Giunta per il processo a Salvini e scagliarci contro il Movimento 5 Stelle che con l’ex Giarrusso e con la senatrice Riccardi sarebbero stati determinanti, ma abbiamo preferito la strada della coerenza, come sempre.

