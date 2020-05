Mettiamo da parte le valutazioni politiche che sono opinabili e consideriamo la matematica che non è certo un’opinione ma fredda legge dei numeri. Anche se i 3 rappresentanti di Italia Viva avessero votato contro Salvini il risultato non sarebbe cambiato! Il voto, che si è concluso con un 13 a 7 per l’immunità dell’ex ministro dell’Interno, ha visto 13 voti favorevoli alla relazione del presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, oltre i 5 della Lega, i 4 di Forza Italia, uno di Fratelli d’Italia e uno delle Autonomie; favorevole alla immunità anche il senatore ex M5s Mario Michele Giarrusso e la senatrice M5S Alessandra Riccardi che ha votato in dissenso dal gruppo. Dunque, siamo alla solita bassa speculazione politica col conseguente becero linciaggio dei social!

Ora riprendiamo le valutazioni politiche.Matteo Renzi con Italia Viva ha fatto bene! Di questi problemi si discute in aula parlamentare, dove tutti si esprimono con il voto senza se e senza ma! Resta il fatto che la immunità parlamentare debba essere abolita perché la giustizia deve poter giudicare il politico come qualsiasi cittadino! CI SIAMO CAPITI! NE DUBITO PERCHÉ SERVE ESSERE ONESTI COMPETENTI E INTELLIGENTI.NON BECERI SBRUFFONI PER FAR COLPO SUL POPOLINO BOCCALONE. QUESTE ULTIME PAROLE SONO PER LA SETTA GRILLESCA E I COMPARI PIDIOTI.

