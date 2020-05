RIFORMA DEL CSM. SERVE RIVOLTARLI COME UN CALZINO SPORCO. PERCHÉ LO SPORCO E DENTRO E FUORI.

Che ci sia un degrado anche nella Magistratura è sotto gli occhi di tutti. Del resto, mi chiedo, c’è un settore, una categoria, una corporazione che sia rimasta intatta? Ciò premesso, ritengo fuorviante qualunque tipo di generalizzazioni, come pure trovo che sia deplorevole l’uso che di certi fatti fanno alcuni giornalisti, specie quelli televisivi che, per fare audience, speculano in modo indegno, agevolati dal costume, altrettanto deplorevole, di certi personaggi che, pur di apparire in televisione, si prestano a questi spettacoli indegni con il risultato di accrescere lo sconcerto di un opinione pubblica sempre più frastornata.

SERVE UNA TOTALE RIFORMA DEL CSM.

Io mi chiedo perché dovrebbe essere “inevitabile la presenza di correnti e liste, che rappresentano indubbiamente linee politiche incompatibili con un organo che deve tutelarsi ma dimostrare l’indipendenza disciplinare e ideologica”.

Il solo fatto che un magistrato possa aderire ad una corrente con una “linea politica” lo sottopone a logiche di appartenenza che non possiamo accettare e che ledono i diritti dei cittadini che non hanno “amici altolocati” e che devono avere la garanzia di essere giudicati in modo imparziale.

Credo proprio che la prima cosa da fare sia sciogliere le correnti e modificare radicalmente il sistema di elezione del CSM tanto che anche il sorteggio sarebbe meglio della situazione attuale.

Ma non si farà perché l’attuale situazione fornisce le garanzie suddette ad una precisa parte politica.

PER UNA RIFORMA DEL CSM. Credo possibile una procedura simile all’elezione del Capo dello Stato. I piccoli collegi, uninominali, a mio avviso, non possono ridurre il corporativismo di corrente e, al contrario, potrebbero accentuare la connotazione politica.

L’organo, per sua natura e funzioni, non dovrebbe essere espressione del localismo.

Poiché è inevitabile la presenza di correnti e liste, che rappresentano indubbiamente linee politiche incompatibili con un organo che deve tutelarsi ma dimostrare l’indipendenza disciplinare e ideologica, si potrebbe procedere con fasi che scompongano i rapporti fra le correnti e la nomina sia condizionata a un alto quorum. Quindi, il contrario di un sistema uninominale che presenta anche le note incongruenze, ancor più deformanti nella misura in cui i collegi siano piccoli e numericamente non omogenei.

Estrapolando il sistema di elezione del presidente della repubblica, nella prima fase, si dovrebbe procedere alla nomina di un “gruppo di grandi elettori”, nell’ambito di ogni corrente, ma in numero pari, poiché la promozione di carriere, in magistratura, non può avere la connotazione proporzionale o maggioritaria delle elezioni politiche.

La designazione è soltanto professionale.

Il gruppo di “grandi elettori”, rappresenterà la base elettorale dei membri effettivi del CSM e potrebbe essere numericamente costituito in attinenza con il numero delle liste e della rappresentatività che si vuole ottenere.

Con il rapporto paritario, le liste possono essere sostituite con l’elenco dei candidati, in ordine alfabetico e per carriere, che costituiscono il “gruppo di grandi elettori” e, per la nomina, sarà necessario stabilire un “quorum” di preferenze, il più elevato possibile, ma non inferiore al 55%. Le schede per la votazione devono consentire un numero di preferenze, che non renda agevole il voto di scambio e a ciò concorre l’obbligo di esprimere tutte le preferenze, che è chiaramente coerente con il superamento del corporativismo delle correnti.

I candidati con maggiori suffragi, che non abbiano ottenuto il quorum stabilito, nel primo scrutinio, formeranno la lista unica, se ritenuto opportuno, in ordine con i suffragi conseguiti, da proporre alle successive votazioni con le medesime regole. Il metodo pone il problema se far partecipare alle successive votazioni anche gli eletti. Credo sia preferibile l’astensione.

Questo procedimento richiede una serie di votazioni. Sono prevedibili “fumate nere” ma la ragionevolezza dovrebbe prevalere e il contenimento del tempo disponibile potrà evitare durate da “Conclave” medioevale.

La lista unica, il “quorum” e le preferenze, nella sequenza delle votazioni, sono progressivamente selettivi e riducono,a mio avviso, anche le influenze esterne

Suppongo che Il meccanismo, apparentemente laborioso, probabilmente concederà spazio a magistrati che saranno reputati “super partes” e degni candidati per professionalità, indipendenza, integrità morale e rigoroso rispetto della legge.

