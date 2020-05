Di fronte ad una vera e propria magistratopoli i media tacciono, ad essere coinvolti non sono nè Renzi nè alcuno dei suoi amici.

A mio parere, vi è differenza tra “Morale” (riferita ad un sistema valoriale d’ispirazione trascendentale) ed “Etica” che trova le sue radici nell’essere (scusate il bisticcio) “esseri umani”.

Di moralismo, aspetto deteriore della morale, mi sembra innegabile, che se ne sia troppo abusato nella lotta politica.

Né sembra avere rilevanza attribuirne la maggiore responsabilità, alla politica, o alla magistratura o ai media collusi, sarebbe utile come discutere se è nato prima l’uovo o la gallina!

Fuori discussione, mi pare il dato di fatto, che questo moralismo senza etica, ha per principale vittima la Politica non avendo risparmiato nessuno dall’estrema destra all’estrema sinistra.

Non credo che possa venire risolto da una riforma, ma da un nuovo patto democratico contro il giustizialismo, che non aiuta nessuno ma penalizza tutti: Partiti, Politica, Istituzioni, Repubblica, Convivenza Civile; in sostanza Cittadini e Nazione!

È in ciò la reale eversione!

Se è vero che il giustizialismo, nel medio periodo danneggia tutti, bisogna tagliarne le radici!

Emiliano mi pare l’espressione plastica, di una contraddizione insanabile: è politico, Presidente di Regione, tutt’ora Magistrato, che fa orecchie da mercante, rispetto ai reiterati pronunciamenti della Corte di Cassazione, rispetto a “Incompatibilità” tra ruoli e rappresentanza di diversi Poteri dello Stato.

Non mi illudo, sicuramente non sarò facile rompere la consorteria tra parti politiche-settori della magistratura-media.

Certo la Politica è stata complice, ma anche prima vittima, che rischia di coinvolgere nel proprio tracollo la credibilità di tutte le Istituzioni Repubblicane.

In conclusione, quando non esiste possibile alternativa, “SI DEVE FARE CIÒ CHE È Giocoforza FARE!”

