Trovo assurdo il tono di chi ha osannato per decenni quella famiglia e adesso li tratta da criminali. Ho un ricordo del signor Gilberto come di un galantuomo e lo conserverò per sempre. Detto questo, ai Benetton è stato concesso troppo dal governo Berlusconi nel 2008. Quella concessione era uno scandalo. Ma se vuoi cambiare gli accordi serve una grande capacità tecnica di mediazione. Io sogno un grande progetto su Atlantia, in modo che lo Stato ci guadagni, non ci perda. Se i grillini escono dal loro guscio ideologico, veniamo loro incontro. Ma chiudiamola in 10 giorni altrimenti l’incertezza ci penalizzerà agli occhi degli investitori internazionali. In Atlantia ci sono fondi di Singapore, cinesi, tedeschi, anglosassoni. Non possiamo essere provinciali. Matteo Renzi

