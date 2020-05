Approvato l’emendamento di Italia Viva a firma Faraone e Sbrollini sull’edilizia scolastica.

“È una vittoria straordinaria per la scuola, per le famiglie e gli studenti: la proposta di Italia Viva e di Matteo Renzi sul “Piano Shock” per l’edilizia scolastica è stata approvata ed è stata inserita nel Decreto Scuola che sarà votato in Senato domani”.

“Ringrazio il presidente Conte, la ministra Azzolina e la vice ministra Ascani, la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi per il lavoro fatto insieme, così come l’onorevole Lella Paita che è stata di grande aiuto nella stesura del testo. Adesso sarà possibile sbloccare i cantieri nelle scuole per rimetterle in ordine ed in sicurezza in vista della riapertura di settembre”.

“L’emendamento di Italia Viva firmato da me e dalla senatrice Daniela Sbrollini prevede l’apertura dei cantieri ‘modello Genova’ con i sindaci e i presidenti di provincia che avranno poteri di commissari per accelerare la partenza e la chiusura dei lavori: il tempo è poco e i lavori vanno fatti in questi mesi di chiusura delle scuole, come sempre abbiamo sostenuto”.

Così, in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, primo firmatario dell’emendamento al dl Scuola sul “Piano Shock“ per l’edilizia scolastica.

Dl Scuola, Faraone: "Grande vittoria di Italia Viva sul Piano Shock per l'edilizia scolastica"

