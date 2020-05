Giuseppe Conte, cerca di prendersi il merito, con i suoi giornali e mezzi d’informazione, tipo : quando la banda passò …..Come se lui c’entrasse qualcosa

Conte: “Ci ho sempre creduto, quando in pochi ci avrebbero scommesso” Il premier soddisfatto per il Recovery Fund: gli aiuti devono arrivare subito

Siamo all’autocelebrazione del Conte Giuseppi. Ricorda un pò la protagonista di una poesia di Trilussa: “La lumachella de la Vanagloria | ch’era strisciata sopra un obelisco, | guardò la bava e disse: Già capisco | che lascerò un’impronta ne la Storia”.

Conte cerca di intestarsi un risultato cui lui non ha contribuito, semmai lo ha fatto Gentiloni, per quanto riguarda gli “interessi” dell’Italia, nel ruolo di Commissario europeo. Adesso si tratta di partecipare in modo fattivo alla trattativa che sarà lunga e complicata, cercando di non ricadere nel pantano ridicolo in cui da noi ci si è cacciati col Mes. Comunque: Il RECOVERY Fund, votato dal Parlamento Europeo, alcuni giorni fa, è stato ideato e proposto da Renaissance e Italia Viva e, se vogliamo personalizzare, da Emmanuel Macron e Matteo Renzi ( a proposito di fatti ) ed è stato appoggiato anche, dal nostro commissario all’ economia Paolo Gentiloni.

IL CONTE ERA QUELLO DEI “Covid Bond & Eurobond”, Dove sono quelli che “senza “Covid Bond & Eurobond” ci alziamo e sbattiamo la porta” ma dove sono i “conigli” da tastiera con le loro teorie da “Covid Bond”, e quelli che “facciamo da soli Europa matrigna parliamo con la Cina..ecc ecc”..i soliti discorsi da cocchi di mamma…Ecco, teniamoci questi soldi che sono nostri, e poi W l’Europa, che siamo noi, e altri come noi!

Oggi, dopo un ulteriore passo avanti da parte dell’Unione Europea, sono stati deliberati 750 miliardi per investimenti, di cui due terzi a fondo perduto.

All’Italia, si prevede, vanno 173 miliardi (82 + 91), rimaniamo in attesa delle condizioni.

Per completare l’iter rimane l’approvazione, all’unanimità, da parte di tutti gli Stati europei.

Sono uno di quelli che ci avevano creduto e sono stato considerato un visionario; anzi, avevo previsto anche l’evolversi di alcuni contrasti. Perché Conte si vanta? Tutti sperano che arrivino . Però perché non se ne parla compiutamente? Si dice che arriveranno ma solo se tutti gli stati membri concorreranno. Invece l’unico interesse é dire : avevo ragione e le opposizioni torto. Non è così ma il chiodo da battere e questo.

Particolare: ma i soldi dove verranno raccolti? Dagli stati membri. Quanto dovrà versare l’Italia? Quello che ci daranno ,anche in prestito , sono in parte soldi nostri. Quindi per dire quanto realmente ci daranno occorrerà fare la differenza tra quanto sara alla fine stabilito e quanto ci abbiamo messo per il finanziamento. E se ci arriveranno sarà se tutto va bene nel 2021

Giuseppe Conte, cerca di prendersi il merito, con i suoi giornali e mezzi d’informazione, tipo : quando la banda passò …..Come se lui c’entrasse qualcosa, semplicemente si è deciso di concedere più soldi ai Paesi più colpiti, visto che dopo l’Italia a beneficiarne maggiormente sarebbe (condizionale d’obbligo, i negoziati sono ancora all’inizio) anche la Spagna, ma Sanchez non si pavoneggia sui media al contrario dell’azzeccagarbugli foggiano. Occorrerà un governo di unità nazionale per spendere bene quei soldi, il ConteCasalino né è in grado, né merita di farlo. Perché non avete idee sul da farsi.E di cosa.E che cosa ci faremo con questi soldi , perché serve dire alla UE DOVE E COME SI UTILIZZERANNO questi finanziamenti.Servono idee e proposte credibili e documentate,e voi governo non ne avete caro il mio Signor Primo Ministro?

Far ripartire il Paese – dicono tutti. BRAVIIII .Partire per dove? dicono le malelingue.

Partire per la crescita della produzione nazionale , del Pil e del Lavoro per tutti – dicono tutti i politici. SBAGLIATO – DICO IO PENSIERO LIMITATO – DICO IO

CI vuole una Crescita che abbia un senso . Non una crescita di Beni e di Prodotti da vendere , perché di certi beni sono piene tutte le fosse del Benessere .

Ci vuole un grande progetto — ambizioso direbbe Giuseppe Conte – che ci riporti alla realtà del vero Benessere che non è sempre quello della “ROBA” .

Miglioriamo il Paese nelle sue manchevolezze , nella sua capacità di usare la Scienza per consumare meno suolo , per usare meno combustibili fossili, per rifare il patrimonio edilizio meno onnivoro di energia, di pretendere che i comportamenti siano più in sintonia per un bene comune, una Giustizia veramente in sintonia con la vera giustizia , etc. etc.

Giuseppe Conte, cerca di prendersi il merito, con i suoi giornali e mezzi d’informazione, tipo : quando la banda passò …..Come se lui c’entrasse qualcosa ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo