SI PUÒ SOLO RIDERE PER NON PIANGERE. SPERIAMO DI USCIRNE PRESTO DA QUESTA COMMEDIA GOVERNATIVA.

Il cervello di Francesco Boccia dovrebbe fare pace con il cervello di Boccia Francesco.

In audizione in Parlamento il ministro dei rapporti con le regioni dice che il passaporto sanitario non può essere introdotto solo in alcune regioni perché, per l’articolo 120 della Costituzione le regioni non possono mettere limiti alla libera circolazione delle persone.

Ok, non sono in grado di discutere sul passaporto sanitario perché bisognerebbe avere lumi definitivi sulla utilità scientifica di questo strumento di prevenzione, il che, al momento, come su tante altre cose non è.

Ma se fosse vero che le regioni per l’articolo 120 della Costituzione non possono limitare la libera circolazione delle persone, tutte le ordinanze fatte dalle regioni da tre mesi a questa parte, che contenevano limiti più restrittivi di quelli posti dal governo, sarebbero illegittime e il governo avrebbe dovuto impugnarle.

Così non è stato, anzi nei Dpcm del presidente del consiglio spesso era indicato che le regioni potevano introdurre limiti più restrittivi.

Il cervello di Francesco Boccia dovrebbe fare pace con il cervello di Boccia Francesco. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo