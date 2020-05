Decreto Scuola, l’amarezza di Verducci: “Emendamenti bocciati per un solo voto, grande rammarico” Decreto Scuola, l’amarezza di Verducci: “Emendamenti bocciati per un solo voto, grande rammarico”

Gli emendamenti presentati dal senatore del Partito Democratico, Francesco Verducci, sono stati bocciati in Commissione Istruzione al Senato.

Ecco il post del senatore sul proprio profilo Facebook: “I miei emendamenti per la stabilizzazione dei docenti precari sono stati bocciati per un voto (un voto!!). Il rammarico è grande. Penso alle migliaia di persone che mi hanno scritto e parlato in queste settimane. Vite, esistenze, professionalità, passione civile. Ma la battaglia è data ed è appena iniziata. Andremo avanti, testardamente, per contrastare il precariato, che è il grande male che divora questo tempo che viviamo. Andremo avanti, testardamente, per mettere il diritto allo studio e le nuove generazioni al centro dei cambiamenti che servono al Paese”.

IL PD CHE VOTA INSIEME AI GRILLINI CONTRO LA SCUOLA , PARLIAMO DI QUESTA VERGOGNA? UN PARTITO CHE VOTA CONTRO EMENDAMENTI DA LUI PROPOSTI CHE SCHIFO.

