Il PIANO “NEXT GENERATION UE”: COSA SAPPIAMO AL MOMENTO

Ecco le cifre. Dal Recovery Fund arriva un piano da 750 miliardi. La fetta più grande andrà all’Italia: 172 miliardi di cui, 81,2 miliardi a fondo perduto. Avevamo chiesto all’Europa, alla Commissione, di avere coraggio, ambizione, e la risposta è arrivata. Una risposta all’altezza della comunità che deve essere l’Europa che ancora una volta, in questa difficile crisi mette in campo risorse importanti per tutti i Paesi. Soldi veri non chiacchiere. Quelle le lasciamo a populisti e sovranisti, che anche su questo avrebbero messo davanti a tutto la loro visione di chiusura e isolamento, anche e soprattutto a scapito dell’Italia. Ma per fortuna l’Europa è un altra cosa.

Ieri la Commissione UE ha presentato la sua proposta di rilancio dell’economia europea a seguito della grave crisi indotta dal Covid-19.

Proviamo a capire di cosa si tratta, sulla base delle informazioni al momento disponibili.

1) SI PARLA DI NOVITÀ EPOCALE. È GIUSTIFICATO QUESTO ENTUSIASMO?

Si. Per la prima volta, si afferma il principio che il bilancio dell’UE non deve essere in pareggio ma può indebitarsi in maniera significativa, come fanno tutte le entità statali (NB. La Commissione si è già indebitata in passato, ma per importi del tutto residuali).

2) DI QUANTO POTRÀ INDEBITARSI, E COME?

Entro il 2022 l’Unione Europea potrà emettere titoli del debito pubblico per un valore complessivo di 750 miliardi, il cui rimborso è garantito dal bilancio dell’Unione, che per il periodo 2021-2027 sale dagli attuali 161 miliardi annuali a una cifra superiore, in quanto deve contenere il pagamento annuale di capitale e interessi dei prestiti contratti (le prime stime indicano 1850 miliardi complessivi nel settennato).

3) COME RIPAGHERÀ QUESTO DEBITO?

È la cosa meno chiara. La vera novità è che lo farà tramite il bilancio dell’Unione, come qualsiasi altra nazione sovrana. Ma non è ancora chiaro con quali risorse il bilancio Ue si allargherà così tanto. Le possibilità, come ricordiamo da mesi, sono due:

A) aumentando il contributo degli Stati nazionali al bilancio Ue

B )introducendo nuove risorse proprie della Ue

Se la soluzione fosse A), si accentuerebbe il carattere redistributivo dell’operazione, per cui i contribuenti di alcuni stati pagherebbero per la spesa pubblica di altri stati.

Se invece fosse B ), si accentuerebbe il carattere “federale” dell’operazione, ma in quel caso dovremmo stare attenti a quali strumenti si pensa (se fossero nuovi strumenti di tassazione, come si è vociferato, occorre capire quali, su cosa, se siano sostitutivi di tasse nazionali, chi le decide, ecc)

4) I 750 MLD COSÌ RACCOLTI SUL MERCATO DEI CAPITALI COME VERRANNO SPESI?

In parte (500 mld) con contributi diretti agli Stati membri.

E per la rimanente parte (250 mld) con prestiti agli stessi Stati membri, presumibilmente a durata molto lunga (e quindi per questi 250 mld la domanda “come verranno restituiti a chi ha comprato il bond?” ha una risposta molto semplice: dagli Stati membri, con il loro bilancio).

5) ALL’ITALIA QUANTO TOCCHEREBBE?

Secondo le prime – non confermate – informazioni, 82 miliardi di contributi diretti e 91 miliardi di prestiti.

6) CI SARANNO CONDIZIONALITA’?

Da quello che si apprende, si. Gli Stati potranno spendere questi soldi solo su materie contenute nelle Raccomandazioni che ogni anno la Ue fa agli Stati membri nell’ambito del cosiddetto “Semestre Europeo”. Vale a dire, gli ambiti di azione su cui la Commissione consiglia di agire per migliorare la situazione economica dello Stato.

7) CHE TEMPI CI SONO?

Questa di ieri e’ solo la proposta della Commissione. Ora deve essere approvata dal Parlamento e – soprattutto – dal Consiglio Europeo. Dove occorre l’unanimita’ di tutti e 27 gli Stati dell’Unione. Poiché 4 paesi già si sono dichiarati contrari, la trattativa non si annuncia semplice.

8 ) QUAL È LA DIFFERENZA TRA QUESTO STRUMENTO E IL MES/SURE?

I due strumenti finora messi in campo per le emissioni di debito comune all’interno della Ue (il Mes – che esiste fin dal 2012 – e il Sure, di nuova istitutizione) emettono debito comune sulla base di garanzie/capitale versate collettivamente dagli Stati membri, e prestano il ricavato agli stessi stati, che poi lo restituiscono nel tempo.

Lo strumento annunciato ieri, invece, emette debito comune senza – almeno così pare – garanzie appositamente versate dagli Stati, ma sulla base di un bilancio comunitario più grande (anche se, come ricordato al punto 3, occorre capire bene in che modo il bilancio si allargherà). Inoltre gran parte delle risorse così ottenute (500 mld su 250) non sono prestiti da restituire, ma contributi diretti assegnati agli Stati membri, che li spendono secondo indicazioni Ue.

9) IN CONCLUSIONE?

Ieri è stata un’ottima giornata per il processo di integrazione europeo. Rompe il tabù del debito comune e stabilisce che la risposta alla crisi è più Europa, non meno Europa. Ma è importante non lasciarsi trascinare dal facile entusiasmo. Il percorso è ancora lungo e difficile, ed è imperativo non sprecare questa storica occasione.

