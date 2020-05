ITALIA VIVA, IL “PARTITINO CHE NON SERVE A NIENTE”

Ieri è stato approvato dal governo, e inserito nel decreto “Scuola” che sarà approvato oggi in Senato, l’emendamento di Italia Viva (Faraone – Sbrollini) che sblocca tutta la parte del Piano Shock (totale 120 mld già stanziati) riguardante i lavori di ristrutturazione e manutenzione delle scuole. La cosa importante non è solo l’avvio immediato dei lavori, per far sì che terminino entro settembre, ma che sono state accettate le modifiche alle procedure amministrative per accelerare i lavori sulla base di quanto sperimentato con successo per il ponte di Genova. Nei giorni passati si erano levate voci contrarie a queste modifiche, indispensabili, da parte di alcuni esponenti PD.

Ora bisogna andare avanti e sbloccare il resto del Piano Shock, che era stato presentato da Italia Viva già dallo scorso ottobre. Ci sono importanti infrastrutture nazionali e locali, di mobilità, ferroviarie e opere di risanamento idrogeologico e risparmio energetico di edifici pubblici.

Bisogna fare presto, non solo per recuperare mesi ed anni persi (tutto si è fermato nel ’18 col governo gialloverde), ma anche perché l’apertura di questi cantieri rimette in moto l’economia e l’occupazione non solo nel settore edilizio, ma in un vasto indotto industriale e di servizi.

Ultima notazione, non polemica, ma ironica. Non si tratta di mettere “bandierine”, si tratta solo di riflettere quanto l’ostruzionismo a Italia Viva, politico e mediatico, faccia male all’Italia e come, per superarlo, si debba essere costretti a irrigidirsi in maggioranza, su punti che dovrebbero essere qualificanti per tutti e non oggetto di meschinità, che non sono proprie di grandi partiti, ma solo di partiti spesso poco utilmente grandi.

