La mafia è la mafia.Per gli gnorri o chi non vuol capire.

La mafia è la mafia.

Ma in questo brutto periodo storico che stiamo attraversando anche chiedere sostegni socioeconomici che non ci spettano o di cui non si ha bisogno è mafia.

Anche aiutare a falsificare documenti per accedere ad ammortizzatori sociali è mafia.

Anche dichiarate redditi mai esistiti prima, forse per aver evaso,per ricevere aiuti è mafia.

Come pure dichiarare di essere quasi in bancarotta per il Covid-19 quando gia lo si era prima è mafia.

Mafia lo è,ancor di più, additare qualcuno che cerca di fare il massimo con le poche risorse a disposizione per aiutare tutti, giusto per ricavarne consensi politici.

Anche alimentare,contribuire e sostenere quanto sopra è ugualmente MAFIA!

