MADONNE E PAGLIACCI Per mesi Salvini ha invocato la Madonna. E lei ha risposto: lui perde voti.

Essere sovranisti di questi tempi è un mestiere difficile. L’Europa, sempre presa a calci, si è svegliata e manderà qui molti soldi. Salvini e la Meloni cercano di resistere e sostengono che quei denari non bastano. Ma sbattono contro un muro: sembra che mai nessun paese dell’Unione abbia ricevuto tanto. La stessa presidente Ue va in televisione e spiega che si farà l’impossibile per dare una mano all’Italia. E lo fa parlando un buonissimo italiano.

Battuti sul piano dei soldi, ripiegano su quello delle falsità. I loro aiutanti stanno già spargendo la nuova bugia: le antenne del 5G diffondono il virus corona. Si tratta di una cretinata talmente enorme che dovrebbero vergognarsi anche solo a pensarla. Una cosa del genere non si è mai sentita nemmeno nei più sgangherati film di fantascienza.

Ma il loro pubblico è di bocca buona. E quindi si berrà anche questa.

Rimarrebbe da capire perché qui esiste tanta gente disposta a credere a delle evidenti fandonie.

E esiste una sola spiegazione. Una grande quantità di gente è insoddisfatta (e con ragione) di come stanno andando le cose. I felici anni ’80 e ’90 sono alle spalle. Nessuno è più sicuro che domani sia meglio di oggi. Anzi, ormai tutti hanno capito che si vive in tempi difficili e che niente è sicuro. E quindi sono portati a credere a chi dice che si sta andando verso la rovina.

E questo proprio quando, invece, le cose sembra stiano andando abbastanza bene, con autorità un po’ più consapevoli.

Per carità, abbiamo un governo quasi ridicolo (il bonus per i monopattini rimane un must della scemenza), ma nel complesso tutti sembrano aver capito che qui servono soldi, soprattutto soldi in questa fase.

Questi soldi, come sempre, un po’ sono reali e un po’ sono immaginari. Ma, almeno, di questo si parla e non di mitici progetti di riforma.

Allora i sovranisti ripiegano sulla fantascienza. Antenne 5G che diffondono il corona virus.

Qualche piccolo segno di ravvedimento, comunque, c’è. Salvini ha smesso di sventolare rosari e madonne in pubblico. Ha affidato il nostro destino alla Madonna immacolata e lei sembra avergli dato retta questa volta: infatti lui sta perdendo voti, e si avvia diventare irrilevante. Forse è anche per questo che ha smesso di baciare il rosario in pubblico, uno dei momenti più bassi della politica contemporanea.

La strada per il ritorno alla normalità è ancora lunghissima, ma qualche buon segnale c’è: Salvini rimane un pagliaccio, ma meno di prima.

MADONNE E PAGLIACCI Per mesi Salvini ha invocato la Madonna. E lei ha risposto: lui perde voti.

