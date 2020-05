Poiché molti si lambiccano il cervello chiedendosi come mai Renzi sia cosi combattuto da tanti..troppi ..se a qualcuno fosse sfuggito il perché RIPUBBLICO la mia spiegazione.

Matteo Renzi aveva toccato troppi interessi ma soprattutto troppi piccoli e grandi privilegi e rendite parassitarie..Voleva cancellare le inutili province..voleva togliere alle regioni competenze mal gestite e che creavano contenzioso con lo Stato..voleva introdurre la meritocrazia e l’efficienza a scuola e nel pubblico..aveva tagliato le ferie e inserita la responsabilità’ civile dei magistrati..messo il tetto di 240.000 € agli stipendi dei funzionari pubblici inclusi i direttori Rai che glie l’hanno fatta pagare con una informazione faziosa in aggiunta a quella ultra faziosa di Grullo-Mediaset-La7 etc…fatto pagare il canone a 5 milioni di evasori..recuperato 1 miliardo ai Riva evaso ed esportato illegalmente in Svizzera creando panico tra molti inclusi i proprietari dei media..dimezzati i permessi sindacali..realizzata la dichiarazione dei redditi precompilata facendo perdere 20 milioni ai CAF…realizzata la fatturazione elettronica che ha fruttato 4 miliardi in più .etc..E tutti insieme questi “toccati” gliel’hanno fatta pagare col no al referendum costituzionale e confermando che l’Italia e’ un paese pieno di percettori di piccoli e grandi privilegi a cui nessuno vuole rinunciare pur criticando i privilegi degli altri.

Poiché molti si lambiccano il cervello chiedendosi come mai Renzi sia cosi combattuto da tanti..troppi ..se a qualcuno fosse sfuggito il perché RIPUBBLICO la mia spiegazione. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo