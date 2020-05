Finalmente dal 3 giugno liberi tutti,con la speranza che sia per sempre.

Nel frattempo,ricordiamoci che in giro bisogna tenere la distanza di un metro,se vai a Messa 1,5 metri,se vai al ristorante 2 metri, in pizzeria 2,5 ,in trattoria 2,80 ,se vai al mare 4 metri,se fai il bagno 3 metri, se ti asciughi 8 metri.Se vai in gelateria 1 metro,se prendi un cono 2 gusti ,2 metri,3 gusti in offerta 2,5 metri,se vai al parco 3 metri dagli altri genitori ma 1 metro dai bambini ,se sei Lombardo stai a 2 metri,se incontri un Lombardo in Lombardia e non sei Lombardo, stai a 10 metri, se incontri un Lombardo fuori dalla Lombardia sparagli,se sei Lombardo e hai l’app IMMUNI sarai avvisato quando staranno per spararti.

Se hai la mascherina da 0,50(+iva),fai un salto se l’hai di stoffa fanne un altro,se hai la febbre fai una giravolta,se hai la tosse falla un’altra volta,poi guarda in su,guarda in giù e contagia chi cazzo vuoi tu .

QUESTE SARANNO LE LINEE GUIDA, BUONA FASE 2 BIS A TUTTI

