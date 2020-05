Certe volte penso che a tanti nostri politici si sia incantato il cervello… sempre le solite soluzioni, l’occhio sempre e solo puntato ai sondaggi… alla faccia di fare il bene del paese !!!

Il messaggio di Visco e Bonomi: la politica quella attuale governativa può fare più danni del Covid.

Da Bankitalia e industriali due appelli sovrapponibili: il virus non dà alibi, ora serve una rivoluzione per risollevare il paese, i miliardi europei vanno spesi bene. Purtroppo però già si discute su taglio tasse, flat tax e altre amenità implausibili.

CERVELLO “INCANTATO “? Oppure non ce l’hanno proprio ? Ma lo vogliono capire o no che solo una buona gestione dei soldi porterà benefici al paese ?Facciano scelte oculate altrimenti finiremo sempre più in basso .

Tempo fa cera che diceva,non aveva tutti i torti quando affermava che, per prima cosa, occorre affamare la bestia Stato! Se gli dai troppi soldi, rischia di perdere la testa.

E quello al quale stiamo assistendo è uno spettacolo allucinante e terrificante.

I soldi non ci sono, ma basta far credere che si siano, che si scatenano i peggiori appetiti, tutti vogliono una fetta di torta in esistente.

Non si capisce che, anche un solo centesimo in più di debito pubblico, ha un costo, che i fondi europei (a parte gli avanzi dei fondi strutturali) non sono gratis, anche se sotto forma di contributi a fondo perduto, perché, in qualche modo, questi soldi vanno finanziati e, poi, ripagati. Flat tax, spesa assistenziale, farneticazioni varie.

Va bene sostenere il reddito nel breve periodo, ma occorre rilanciare l’economia, non vivere di sussidi, eppure non mi sembra un concetto difficile da capire.

Questa è l’ultima occasione per l’Italia, o la si usa bene, o non rimane che un destino simile a quello dell’Argentina. I Danni dei Berlusconi dei Salvini dei 5 Stalle in ogni Settore della vita Pubblica e Produttiva del nostro sgangherato Paese saranno difficili da colmare in tre mesi di Pandemia….ma come è possibile anche minimamente pensare, e quindi come possono supporlo o sperarlo sia Bankitalia che la Confindustria e i sindacati, che quattro smandrappati..inesperti e..incompetenti “politici”, che sono al comando di questo scassato bastimento.. vecchio.. obsoleto e pieno di buchi burocrazia esasperata con leggi e leggine marce e ciurme che fanno quello che vogliono…, possano fare qualcosa di meglio che spartirsi le nuove risorse che in qualche modo, o dall’Europa o da noi cittadini, arriveranno nelle casse dei vari Enti dello Stato. E’ una pia illusione…è una speranza senza alcuna minima probabilità che si possa avverare. Ma ci si rende conto chi sono le persone che hanno in mano le leve di questa imbarcazione..???? si può pensare che i vari Crimi…Di Maio…Salvini…Meloni..e “cuor di leone” Zingaretti possano fare qualcosa di serio, coraggioso, saggio per questo povero Paese??? io dico di no…è inutile qualsiasi speranza…!!!

In mezzo ad un totale nulla politico i nomi che mi vengono in mente per ricostruire il paese sono Draghi Presidente del Consiglio, Cottarelli alle Finanze e Renzi allo Sviluppo Economico, Bellanova alle Politiche Agricole e per piacere nessun incarico ai 5S.Aggiungo poi che il titolo è fuorviante: non è la politica che può far danni, bensì i politici….ovvero le mezze tacche che ahimè da decenni occupano la nostra scena politica!… questo intervento della UE e’ una svolta storica che segna un punto di non ritorno positivo ed e’ il punto di inizio per la condivisione dei debiti…. e’ un contributo di qualita’ e di quantita’ che viene fatto al nostro Paese ed un riconoscimento che il corona virus ci ha colpiti piu’ di altri e che piu’ di altri siamo il Paese Europeo che ha piu’ bisogno …..e’ una grande responsabilita’ per il Governo amministrare e gestire i fondi elergiti … non chiamiamoli a fondo perduto perche’ e’ una frase poco veritiera sara’ piu’ utile chiamarli fondi di investimento dove il Governo dora’ rendere conto… niente a che fare con la Troika che certi giornalisti paventano …. rendere conto e restituirli sotto forme di diverso tipo quali contributi sul bilancio o partecipazioni ad iniziative comunitarie…. in ogni caso una grande e significativo risultato di questo Governo voluto e o creato da Renzi piaccia o meno …. con Salvini oppure la Meloni questo risultato non sarebbe stato possibile…. cosa si puo’ fare per non dispendere questa opportunita’ economica? si puo’ ad esempio affidarsi alle grandi imprese strategiche del nostro Paese: Leonardo, Eni, Enel, Fincantieri, Autostrade, e anche tante imprese partecipate dalla Cdp. Stiamo parlando di realtà molto forti e competitive dal punto di vista delle infrastrutture. Investire parte delle risorse con queste imprese può essere un buon modo per evitare errori e dispersione di denaro. Quello che banca D’Italia e Confindustria non menzionano tra le grandi riforme che il Paese ha bisogno e’ la lotta alla evasione ed elusione fiscale. Questa e’ la madre di tutte le riforme e questa segna la sostanza e anche la volonta’ di cambaire il Paese.

Certe volte penso che a tanti nostri politici si sia incantato il cervello… sempre le solite soluzioni, l’occhio sempre e solo puntato ai sondaggi… alla faccia di fare il bene del paese !!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo