Da giorni la lega-ladrona di salvini e i fratelli d’italia della meloni sono rimasti senza parole-SONO IN RITIRO SPIRITUALE-L’UNIONE EUROPEA HA APPROVATO 82 MILIARDI DI EURO PER L’ITALIA A FONDO PERDUTO PER LA RIPRESA ECONOMICA DOPO LA CRISI DEL CORONA-VIRUS;

.Salvini dove sei?Non prendi più i rosari tra le mani?Non annusi più salami e formaggi?Non citofoni più a famiglie per bene?Forse stai leggendo qualche VANGELO particolare?

-Oggi il comico pagliaccio del movimento dei 5 stelle è sparito dalla circolazione-Per anni ci ha raccontato balle sull’Europa ed ha perfino raccolto centinaia di migliaia di firme nel Paese e nei GAZEBO CONTRO L’EUROPA E CONTRO L’EURO;

-Grillo dove sei ti debbo sputare in un occhio come TOTO’ per le minchiate che hai detto nei vari comizi del Paese sull’Europa e sull’Euro durante tutta la campagna elettorale politica scorsa;

-Gran parte degli elettori siciliani e meridionali hanno abboccato-Hanno creduto a tutte le bugie che hai detto: “….la terra è piatta?”….In mare vi sono sirene?…..”; “….l’economia dipende dal consumo dei condizionatori che consumano di più durante l’estate…….?;

-Grillo che dice la “casaleggio associati SRL”?-E’ d’accordo con l’Europa o deve consultare per via WEB gli SCAPPATI CASA?

-VIVA LA LIBERTA’-VIVA LA DEMOCRAZIA-VIVA LO STATO DI DIRITTO-

-ABBASSO LE BUGIE-LE NOTIZIE FALSE DI CERTI POLITICANTI FASCISTI E NEO-FASCISTI!!!!!!!!!!

