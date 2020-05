Da un esponente di Forza Italia , longa manus politica di una delle televisioni più volgari al mondo , cosa ci si può aspettare ?

“La credibilità è come la verginità”. Frasi sessiste del senatore forzista contro la ministra Azzolina. Poi le scuse.

La responsabile dell’Istruzione, sotto scorta per minacce e insulti, è protagonista del question time a Palazzo Madama. E il vicepresidente dei senatori azzurri Moles basa il suo intervento sul concetto di “verginità”. Solidarietà da Salvini per gli insulti “in aula e fuori”

Non c’è niente da fare. In quella determinata parte politica, hanno il chiodo fisso su quella “cosa”. Sarà per via dell’esempio del loro padre padrone, sarà per via che da quelle parti il “celodursimo” o “macismo” che dir si voglia sia una sorta di attestato per una presunta super virilità. ( direi molto presunta ). Ma la sostanza è che finiscono sempre li, sempre su quell’argomento e da qui nasce il sospetto che più che una dimostrazione sia una sorta di frustrazione.

“Ci si può consolare, forse, con l’immagine di tre donne che stanno decidendo – in queste ore – il futuro dell’Unione europea: Christine Lagarde, Angela Merkel, Ursula von der Leyen. Una foto che, vista da Roma, appare però davvero molto sfocata.” la Repubblica. Pure questo allora secondo i pentagrulli sarebbe sessismo con ironia finale fuori luogo. Aggiungo che la differenza è tutta nello “spessore” di queste figure ben lontano dai nostri rappresentanti, maschi o femmine nulla cambia, in quanto di scarso livello politico e culturale. Citare come esempio una Merkel nel contesto di Azzolina è oltremodo ridicolo se non offensivo per la tedesca e per la politica. Gli attacchi al ministro sono per l’operato assurdo. e da dimissioni, ma è cosa risaputa dell’attaccamento alla poltrona dei stellati.

Certo per uno che milita nel partito che ha governato l’Italia in modo disatroso, portandola al limite del default finanziario, parlare di credibilità è un contro senso. Gli unici argoementi che interessavano al sig. Berlusconi durante il periodo in cui era premier è rimettere a galla la sua società MEDIASET che era sull’orlo del default, salvarsi dalle accuse per corruzione, concussione ecc facendo approvare leggi a personam, divertirsi con le escort, meglio se minorenni.

La parola credibilità dovrebbe neanche essere pronunciata da certa gente.Viene da ridere (per non piangere): devo riportare alla memoria che tutti i senatori e i deputati di forza italia, più i giornali asserviti, sostenevano al tempo di Ruby che era la nipote di Mubarach? E con così tanta convinzione e disinvoltura, per stare nella metafora della verginità evocata da Moles, da sembrare tanto credibili quanto delle prostitute che parlano di verginità. Consiglierei comunque di lasciar perdere il ricorso, così imbarazzante e sessista, alla verginità; forse più adatto a spiegare l’infedeltà del Popolo di Dio di fronte all’Alleanza biblica. In questo caso mi riferisco all’idolatria di tanti ciellini e neocatecumenali prostrati in adorazione al capo di Forza italia (Formigoni in primis)

Da un esponente di Forza Italia , longa manus politica di una delle televisioni più volgari al mondo , cosa ci si può aspettare ?

