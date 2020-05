Dunque, vivo a BRESCIA…Quindi in Lombardia. Non dico sono lombardo, bensì sono italiano. E no, non mi sento offeso per gli attacchi alla Lombardia. Perché (tolti gli imbecilli) qui non si attaccano le persone bensì il “famoso” e tanto decantato sistema d’eccellenza lombardo della Sanità. Mi fanno venire l’orticaria i post in cui si dice Milano è la capitale della moda, dell’economia…Il modello trainante dell’Italia. Verissimo, ma qui stiamo parlando d’altro. “Noi, abbiamo accolto tutti”. Ma questo “noi” chi sarebbe?” La Lombardia è tale grazie ai “lombardi” , ai veneti, ai pugliesi.etc…

Altra frasetta: “Non si sputa nel piatto in cui si mangia”. Ma quale sputare? La Lombardia è tale perché questo piatto lo abbiamo “creato” con il nostro lavoro. Quindi, per favore smettiamola con questo pseudo orgoglio “camuno”. Ricordiamoci (al netto dell’ospedale in Fiera), delle persone abbandonate in casa in attesa di tamponi, degli anziani morti nelle RSA, ricordiamoci della mancanza di test, di tracciamento, di trattamento domiciliare precoce.

Ringraziamo sempre la professionalità e il senso del dovere di tutti gli operatori sanitari ( medici, infermieri, oss, soccorritori anche volontari) che hanno permesso al sistema sanitario di reggere. Per favore, però, non dimentichiamoci cosa ci ha anche causato il famoso modello sanitario lombardo privato a scapito de quello pubblico espropriato da un alta percentuale di finanziamenti statali . ATTUATI DAI BERLUSCONI BOSSI FORMIGONI MARONI FONTANA SALVINI. Alle prossime elezioni (vicine o lontane) tenetelo in considerazione. La pandemia non e solo virale ma anche politica,e va estirpata da noi ITALIANI LOMBARDI.

