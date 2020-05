E uno sporco gioco questo che risale addirittura all’imperatore Augusto, solo chi non vuol capire non lo ha capito. l’ultima vittima illustre si chiama Renzi, solo che a Travaglio gli sta costando un po’ più caro del dovuto, vista l’undicesima querela che Renzi gli ha recapitato. Perché ho citato l’imperatore Augusto? Perché nella Roma imperiale, la durata e la credibilità dell’imperatore, era legata al volere dei pretoriani, ove questi decidessero che, era il momento di dare il potere in mano ad altri, inevitabilmente l’imperatore, chiunque esso sia stato, veniva inesorabilmente assassinato. Ecco, questo sono i giornalisti oggi, i pretoriani di allora, sono loro, con le loro falsità, ad influenzare il volere dell’opinione pubblica e distruggere o portare in trionfo l’imperatore di turno congeniale ai loro voleri.

Sono in pochi a saperlo: per influenzare l’opinione pubblica e bocciare il referendum di Renzi del 2016, sono state istituite delle fondazioni, dove queste, pagavano alcune testate giornalistiche per convincere le persone a votare NO.

Sono riusciti a far bocciare uno strumento che, avrebbe cambiato per sempre e in meglio, le condizioni socio economiche degli italiani…peccato!!

