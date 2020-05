FANTASTICA LA NOSTRA LILLY.

Apre la sua trasmissione rivolgendosi a Bersani e chiedendogli un parere su Renzi reo, a suo parere, di avere salvato Salvini. Lo dichiara senza dubbi. Perentoriamente. Brava.

Dopo di che a Bersani lancia un assist per consentirgli di fare il solito sermone da parrocco di campagna contro il leader di Italia Viva. Insomma, una se la canta, l’altro se la suona.

Poi, tanto per non farsi mancare nulla interviene Giannini che definisce Renzi un Vietcong.

Tutti, infine, nel giustificare e difendere Conte che sbaglia qualcosa…però ? Concludo con una piccola annotazione:

non sarebbe stato opportuno invitare anche un esponente di Italia Viva per sentire dagli interessati le ragioni della loro astensione al voto in Commissione ?

E’ chiedere troppo ? Per quelli della 7 di Cairo, probabilmente, sì.

Complimenti. Come sempre, il massimo dell’obiettività.

FANTASTICA LA NOSTRA LILLY. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo