«Al di là del dolore iniziale, ho sentito il bisogno di dimostrare che non contava il mio aspetto fisico né l’abbigliamento che avevo scelto, che poi non era niente di particolare. Contava il mio impegno. È come nelle arti marziali: sfrutti l’aggressione per trarne il tuo punto di forza. Dobbiamo pensare alle nuove generazioni. Bisogna sostenere le donne, permettendo loro di arrivare nei ruoli apicali in politica come nel lavoro». Maria Elena Boschi

COMUNQUE IO B F ! Mai fatto differenze sia in politica che negli affari tra uomini e donne, ascoltando e verificando esclusivamente capacità e competenze in ogni situazione, le eccezioni e l’ignoranza ci sono e ci saranno sempre senza necessariamente generalizzare una società. Al contrario “troppo spesso” sono le stesse donne che consapevolmente o inconsapevolmente, hanno approfittato del proprio aspetto fisico sapendo di avere dei vantaggi rispetto ad altre. Se la matematica non è un opinione, da sempre le donne sono in numero ben superiore agli uomini ma chissà come mai non sono mai riuscite ad approfittarne in politica, ed oggi con queste campagne si chiede aiuto al “maschio” per poter primeggiare con la scusa che gli uomini lo impediscono (torno al fatto dei numeri)… qualcosa non torna… forse prima di diffondere queste ipocrisie sarebbe meglio iniziare a farsi un esame di coscienza. Ripeto quello detto all’inizio… Mai fatto e mai faro differenze, ma ritengo che geneticamente la Donna ha qualche cosa in più… sappiatela sfruttare.

Forza, On. Boschi! Comunque sia, Lei ha già aperto un bel cammino di partecipazione e azione politica. E ha guadagnato la stima e il buon apprezzo di coloro che cercano un vero sviluppo istituzionale e approfondire nel vissuto democratico. Avanti, sempre avanti! Con fede e con speranza. ultima modifica: da

