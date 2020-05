I COMMERCIALISTI E LO SCRITTORE .La polemica con Saviano.

I COMMERCIALISTI E LO SCRITTORE

UN COMMENTO SU SAVIANO E L’ARTE DI SCUSARSI RILANCIANDO LE ACCUSE: LE POLEMICHE OSCURANO IL VERO PROBLEMA MA DANNO VISIBILITÀ A CHI LE CREA

I commercialisti e lo scrittore? Nel confronto mediatico non c’è partita. Nel merito tecnico, neanche, ma a parti invertite.

Negli studi televisivi RAI, a “Che tempo che fa” va in onda il collegamento con Roberto Saviano. È domenica sera, il conduttore Fabio Fazio pone un’ultima domanda quasi casuale prima del TG, momento di massima audience. Sembrerebbe una piccola noiosa omelia da servizio pubblico e, invece, ecco che si consuma il fattaccio, ovvero le affermazioni – oggetto della polemica che dura da giorni e che ha generato accese proteste di un’intera Categoria o quasi – che accostano i commercialisti al favoreggiamento dell’usura.

Dopo, un botta e risposta continuo; prima molte reazioni sui social e qualche post argomentato, quindi la nota del Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Miani, che stigmatizza le generalizzazioni fatte da Saviano. I giorni immediatamente successivi, l’onda delle proteste esce dalla cerchia degli addetti ai lavori e coinvolge, seppur strumentalmente, la politica, mentre lo scrittore rilancia, senza nessuna retromarcia, con un video su FanPage. Ieri, con un articolo su La Repubblica, dove scrive abitualmente, si supera usando anche parole di scuse – testuale: “è evidente che non parlavo di un’intera Categoria, ma solo di alcune persone che la disonorano con il loro comportamento” – ma nascondendole ben bene dietro un “per cosa dovrei chiedere scusa? per aver detto il vero?” e quindi, di fatto, rilanciandole. Nuova replica, quindi, stavolta con una lettera al direttore da parte del vertice nazionale dei Commercialisti e ulteriore commento (caustico) del nostro “protagonista”.

Ora, chi legge si chiederà dove si voglia andare a parare. Anche il direttore Turani, invero, ne era all’oscuro fino alla pubblicazione del pezzo, di cui chi scrive si assume tutta la responsabilità del caso.

Toccherò essenzialmente tre temi: l’arte della (tentata) manipolazione; la realtà delle cose; le (doverose) risposte a Saviano.

Mi hanno insegnato che non si deve parlare delle persone, ma delle idee. E mi hanno insegnato anche che le generalizzazioni sono sempre sbagliate, perché la responsabilità è individuale. E qui discuterò le idee (i.e. ciò che ha detto e scritto) e non la persona in quanto tale; e smaschererò le generalizzazioni sbagliate, senza per questo sminuire la gravità del fenomeno.

L’arte della (tentata) manipolazione traspare evidente nell’articolo in risposta alle critiche ricevute. Oltre al già evidenziato trucchetto di nascondere le scuse (i.e. affermando che la sua non era una generalizzazione) in mezzo ad altre accuse (o “non sapevate nulla di tutto questo, e sarebbe grave, o state mentendo e questa vostra abitudine sfiora la complicità”, per dirne una; nel video citato su FanPage, sintetizzato in un più secco “o siete inadatti o siete complici”), vi sono dei passaggi tesi a portare il lettore sulle sue posizioni.

In primis, non una analisi di chi sia e cosa faccia un commercialista, ma un invito ripetuto a leggere le carte delle inchieste e di ricerche di alcuni istituti che, a suo dire, confermerebbero le sue posizioni. Solo che, delle due inchieste citate, i nomi dei professionisti che emergono sono solo due e nessuno dei due è un commercialista. E, nelle ricerche citate, vengono descritti dei fenomeni o ben diversi (si badi, non per questo meno gravi) dalla fattispecie che lui racconta (è il caso del rapporto Eurispes, che cita sì “anche” i commercialisti, fra gli altri, ma per un fenomeno “della porta accanto”, estraneo alla criminalità organizzata), o ben genericamente descrittivi e quindi non sufficienti a reggere la costruzione logica delle sue affermazioni (Unioncamere, uno degli enti che hanno promosso l’altra ricerca in questione, ha in essere convenzioni collaborative con la Categoria dei Commercialisti e, probabilmente, ne ha un giudizio migliore di quello di Saviano).

Poi, il fenomeno stesso che lui descrive, quasi romanzato: “quando un’azienda comincia ad andare in crisi, le organizzazioni criminali avvicinano alcuni professionisti permeabili – come può essere un commercialista che è persona di cui spesso l’imprenditore si fida – e avvertono che esiste una possibilità per non soccombere alla mancanza di liquidità”. Nella trasmissione di Fazio, utilizzò parole simili, salvo porre l’accento sull’avverbio “spesso” (implicitamente suggerendo la generalità dei comportamenti), associato a “il commercialista” di cui l’imprenditore “si fida” (così implicitamente suggerendo l’idea del “tradimento” della fiducia), che “segnala” gli usurai (così implicitamente suggerendo una commistione fra Categoria e illegalità).

Peraltro, che poi quei suggerimenti impliciti siano inconsapevoli o voluti, è questione che solo Saviano sa. Invero, ad ascoltarlo e leggerlo, qualche dubbio viene: quando infatti prosegue dicendo, sia da Fazio che nell’articolo, che vi sono anche esempi positivi di affidabilità e di legalità, li associa non più all’aggettivo “commercialista” (che identifica, per l’appunto, un’intera categoria professionale) bensì al più generico “professionista” e alla “fortuna” (che implica, appunto, rarità) di averne trovato uno così (e si badi, ribadisco, in entrambi i passaggi, sia in tv che nell’articolo).

La realtà delle cose è ben diversa. Esiste, sì, lo “spettro dell’usura”, come lo definisce nell’articolo; esiste, sì, un bisogno di legalità (soprattutto) nelle situazioni di crisi. Ne siamo talmente consapevoli, come Categoria, da svolgere il nostro ruolo (anche propositivo su miglioramenti legislativi) come ausiliari del Giudice nelle varie funzioni possibili, come amministratori delle imprese sequestrate, come presidio delle normative anti-riciclaggio, come parte attiva nella stesura di proposte di modifica del Codice Antimafia, come revisori degli Enti Pubblici e negli organi di controllo delle imprese. Solo nel piccolo di chi scrive (mi sia perdonato il riferimento personale), quando sono intervenuto come relatore su temi legati alla crisi, ho sempre segnalato il rischio aumentato dei fenomeni di usura e ho dedicato uno dei miei video periodici ad approfondimenti sulle procedure di sovraindebitamento (vera alternativa percorribile rispetto al cadere nel burrone degli aiuti illeciti).

La realtà è ben diversa, poiché rendere “fenomeno generalizzato” casi ipotetici e/o giudiziari circoscritti quantitativamente, senza rimarcarne l’esiguità rispetto alla totalità della Categoria, peraltro associandola a casi di professionisti non iscritti (per espressa sua ammissione) e senza dar conto delle numerose (e crescenti) sanzioni disciplinari adottate dagli Ordini locali nei casi di illegittimità conclamate nei comportamenti, non appare un buon servizio alla verità. Né di chi “cade” in queste generalizzazioni (solo retoricamente smentite, come evidenziato) esponendo un’intera Categoria al pubblico ludibrio e né del giornalista che lo intervistava, che non ha battuto ciglio.

Le (doverose) risposte a Saviano, infine.

Gli artifizi retorici, sicuramente accattivanti, che utilizza nell’articolo fanno sicuramente presa sui meno informati. Ma affermazioni quali “ho visto fioccare ridicole richieste di scuse che avrei dovuto dare, ma per cosa? per aver detto il vero?”, “ma forse non dovrei parlarne, per non offendere le persone oneste”, sfiorano il vittimismo da captatio benevolentiae. E le accuse ad altri di ricercare “visibilità” creando polemiche sulla sua persona, rovesciano i fatti accaduti.

Perché dico artifizi retorici? Perché, usando la sua stessa logica, io non starei generalizzando se dicessi che i giudici sono politicizzati, che i giornalisti sono dei prezzolati, che gli scrittori plagiano e che i politici sono ladri? Eppure, direi ciò avendo letto – come suggerisce lui – le carte delle inchieste. Ma come, “io credevo fosse assodato, credevo conosceste queste dinamiche […] fingete di non sapere o davvero – cosa imperdonabile – non sapete […]”. E ancora, “come faccio a saperlo? basta leggere le inchieste”; sì, come, per esempio, quella di questi giorni su alcuni giudici e le intercettazioni su alcuni giornalisti; o quelle (numerose) sui politici; o quelle (sì, anche quelle) sul plagio di taluni scrittori…

Ovviamente, invece, commetterei l’errore di astrarre dai singoli casi reali (la responsabilità è individuale) una regola generale alquanto imprecisa e ingenerosa nei confronti dei giudici, dei giornalisti, degli scrittori e dei politici (e, permettetemi, dei commercialisti) estranei alle vicende giudiziarie (e talvolta, invero, anche di quelli coinvolti in esse, dati alcuni esiti processuali e la spesso dimenticata presunzione di non colpevolezza contenuta nella nostra Costituzione).

Non è, infatti, il “non parlarne”, ma il “non generalizzare”, il (vero) punto del contendere.

Da ultimo, Saviano chiude il suo articolo dicendo provocatoriamente: “ecco la linea disegnata a terra, da un lato gli inconsapevoli, dall’altro i complici: guardatela bene, pensateci e, senza fretta, scegliete da che parte stare”.

Bene, mi permetto di rispondergli.

Io – e la gran parte dei miei Colleghi e delle mie Colleghe – abbiamo già scelto, intraprendendo la nostra Professione: stiamo consapevolmente dalla parte della legalità, non dalla parte di chi se ne ammanta per tornaconto di visibilità personale.

Nota:

Per essere il più trasparente possibile con chi avesse perso i fatti e nutrisse dei dubbi sulla mia ricostruzione,

qui trovate il link alla trasmissione https://www.raiplay.it/video/2020/05/Che-Tempo-Che-Fara-68fcd252-199f-4f4c-9a64-8998f7db7332.html?wt_mc%3D2.app.wzp.raiplay_vod_Che+tempo+che+fa_Puntata+del+24%2F05%2F2020.%26wt

qui il link alla nota del Presidente dei Commercialisti https://www.repubblica.it/politica/2020/05/28/news/la_lettera_coronavirus_mafia_ordine_commercialisti_roberto_saviano_massimo_miani-257860671/

qui l’articolo di Saviano https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/28/news/i_tanti_professionisti_della_nuova_mafia-257795308/

e qui la lettera di risposta https://www.repubblica.it/politica/2020/05/28/news/la_lettera_coronavirus_mafia_ordine_commercialisti_roberto_saviano_massimo_miani-257860671/

