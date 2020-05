Ignazio Visco: “Incertezza forte: crollo del Pil, più disoccupati”

Le considerazioni finali del Governatore di Bankitalia. “Potrebbe crescere il disagio sociale”. “Serve una rottura col passato, i miliardi europei non sono gratis,e vanno spessi bene”

“Potrebbe crescere il disagio sociale”, “I miliardi dell’Europa vanno spesi bene”, “Bisogna risolvere i problemi di fondo del sistema scolastico, dell’università e della ricerca” ecc.

Quante banalità! Sono anni che sentiamo le stesse prediche in queste “considerazioni finali”, utili solo a fare passerella per politici, magistrati, vescovi e pseudo-potenti vari da prima fila. Si occupi del sistema bancario italiano che attende riforme serie da anni.

Banalità a raffica. Soluzioni ai problemi, zero. Caro Visco, io mi associo a Nostradamus in quanto anche nella mia palla di vetro non ho visto nulla di quello che lei dice. Non ci sarà alcuna tensione sociale anche se la destra e qualcuno come lei non fa altro che fomentare questo tipo di pensiero. La invito a fare il suo lavoro e non a predire eventi di cui lei è completamente all’oscuro. Lavoro che del resto fa molto male. Pensi a controllare le banche e lasci al governo la gestione di questo paese. Gestione che, pur nelle mille difficoltà esterne ma soprattutto interne, riesce a fare bene. P.S. Ma chi l’ha messa a fare il governatore della banca d’Italia?

Di certo i finanziamenti a pioggia e le decontribuzioni che abbiamo speso per banche & imprese negl’ultimi decenni hanno favorito solo fughe all’estero di capitali & produzioni.

Se poi consideriamo che corruzione, clientelismo ed evasione fiscale sono “eccellenze” del nostro sistema economico, non è difficile capire il perchè dagli stessi decenni abbiamo perso la capacità di crescere. Prima della banda larga, per dire, andrebbero abolite le bande allargate degl’ordini professionali, che sono un retaggio medievale insostenibile nella modernità. Qualunque infrastruttura in questo paese è gravata da progettazioni generiche affidate per amicizia a tizio e caio. Basta dare un’occhiata agl’iter realizzativi ed alla profusione di perizie di variante tecnico-economiche che fanno dilatare i costi e basta vedere quante volte lo Stato abbia chiesto e ottenuto dal progettista infrastrutturale il risarcimento di ciò.

POI LO SAPIAMO CHE C’è una stortura di fondo, nella nostra fiscalità, che il Covid ha messo in particolare evidenza, ed è il fatto che in Italia le tasse si paghino anticipate di un anno: non sul reddito effettivamente conseguito, come la Costituzione imporrebbe, ma su un reddito presunto.

Così un ristorante, o un albergo, o un’impresa artigiana che nell’anno precedente hanno maturato redditi per un determinato importo, anche se quest’anno li han visti crollare a zero son stati comunque tenuti a pagare le imposte come se nulla fosse cambiato nelle loro entrate.

Occorre ristabilire un nesso certo e preciso tra reddito e tassazione. Perché se si decide che quest’ultima debba essere di pura fantasia, a prescindere dal reddito effettivo, molti potrebbero avere la fantasia di occultarsi e smettere di pagare.

E questo vale anche per gli occupati alle dipendenze, che in Italia vedono tassato non il reddito, ma lo stipendio. Senza tener conto che buona parte di esso non costituisce affatto reddito ma, al contrario, spesa già tassata per il conseguimento del reddito. Come, ad esempio, i costi sostenuti per raggiungere il posto del lavoro, vestirsi adeguatamente, mantenere attivo un telefono e quant’altro. Quello italiano, insomma, non è un fisco particolarmente esoso, quanto piuttosto un fisco particolarmente ingiusto. Oltre che smaccatamente incostituzionale.

Anche i soldi a fondo perduto che (così dicono erratamente) arriveranno nel 2021, non credo ce le diano senza nessun controllo. Di Maio si è affrettato a dire ridurremo le tasse… Con gente così non andremo da nessuna parte. Capisco chi non si fida di noi

