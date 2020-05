Le persone che vanno contro la camorra e sono in prima linea non piacciono ai fascisti, quindi li eliminano in qualche modo

“Oggi il Pd ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Ciro Buonajuto, il sindaco di Ercolano.

Unica sua “colpa” essersi iscritto ad Italia Viva, peraltro fin dall’inizio, mesi fa.

Ciro non è solo un caro amico che conosco da quando entrambi eravamo solo due giovani avvocati con tanta voglia di cambiare questo nostro Paese, Ciro è prima di tutto una persona per bene e un bravo sindaco.

Ha lavorato bene per i suoi concittadini in questi anni, portando l’acqua potabile nelle case che ancora non ce l’avevano, rilanciando il turismo, completando la nuova caserma dei Carabinieri, ampliando la rete fognaria. Perchè questo è il lavoro del sindaco.

Ciro è stato a fianco dei commercianti nella lotta contro il racket. È stato con la fascia tricolore ai processi contro i camorristi. Per questo ha subito minacce gravi.

Eppure ha sempre il sorriso e l’entusiasmo del primo giorno, non si risparmia un secondo.

Sfiduciare oggi Ciro significa mettere in discussione tutto quello che ha fatto fino a qui.

Amici del Pd, ripensateci. Penso sia un errore grave dare l’impressione che lasciate solo Ciro Buonajuto nelle sue battaglie.

Noi di Italia Viva staremo comunque al suo fianco con ancora più forza e con ancora più forza gli staranno accanto le persone per bene di Ercolano che lo sceglieranno di nuovo come Sindaco.

Non ci preoccupano le elezioni, sarebbero comunque arrivate tra qualche mese. Ci preoccupa che il Pd scelga di chiudere una esperienza di buona amministrazione solo per giochini di partito perché cosi si sacrifica sull’altare del tornaconto di pochi il lavoro fatto da una intera comunità per costruirsi un futuro diverso.”

