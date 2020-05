Se avete ancora tolleranza per lo schifo leggetevi questo

Oggi vi racconto una storia. (post di Tommaso Ederoclite)

L’attuale sindaco IV di Ercolano, Ciro Buonajuto, era stato eletto come sindaco Pd.

Contro di lui Antonio Liberti, candidato sindaco opposto al Partito Democratico.

Il Pd vince le elezioni, Buonajuto viene eletto sindaco al primo turno e Liberti va a fare il capo dell’opposizione contro il Pd, primo partito di maggioranza.

A novembre scorso Ciro Buonajuto, in seguito alla scissione, passa ad Italia Viva mantenendo la stessa maggioranza e la stessa coalizione.

Passano pochi mesi, esattamente il 16 maggio scorso, Antonio Liberti torna nel Pd (partito contro il quale si era candidato), si re-iscrive ed entra in maggioranza a sostegno del sindaco.

Dopo poco Liberti viene eletto capogruppo Pd (partito contro il quale si era candidato e dove ci ha fatto opposizione per quasi 5 anni) a Ercolano e come primo atto politico sapete che fa?

Propone una mozione di sfiducia al sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

Non è tutto magnifico?

