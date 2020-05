Magistratura, quei piccini del Pd

Mattarella parlava anche a voi sulla giustizia. C’è un problema e Orlando, Zingaretti e Legnini fanno un po’ finta di niente. Ma il Partito democratico esprime il vicepresidente del Csm da sei anni e sta a Palazzo Chigi dal 2013.

Tocca dire le cose dal lato brutto da cui non si rimedia: così non funziona più. Il doppiopesismo, il collateralismo coi magistrati e le loro inchieste, il senso di superiorità, la grazia burbanzosa nel cascare dal pero, l’inclinazione a discutere della moralità altrui, presupposta per autocertificazione la propria, non andavano bene nemmeno prima, per niente, hanno contribuito a intossicare la vita politica italiana, ma perlomeno erano gestiti da Massimo D’Alema o Walter Veltroni, uomini strutturati, cresciuti a scuole politiche serie, capaci di usare la testa e il vocabolario, e a cui non era facile far fronte.

Non è che al tempo di D’Alema e Veltroni le cose fossero tanto meglio. Se non altro stavano più attenti.Comunque nulla è cambiato sotto il sole ed il PD, che prima si chiamava in altri modi, è sempre uguale a se stesso.Alla fine bisognerà pur dirlo, non tanto da parte mia che conto poco o nulla, ma da parte vostra come grandi giornalisti e direttori di giornali che il PD è un partito CONSERVATORE e come tale usa i poteri dello Stato allo scopo, appunto, di conservare lo status quo.

Un pezzo di magistratura italiana fa politica al fianco della sinistra (si fa per dire). Niente di nuovo, si sa da 30 anni. Per portare la “sinistra” al governo hanno fatto fuori prima Craxi e la gran parte dei politici della prima repubblica e poi ci hanno provato per 20 anni con Berlusconi, il quale ha firmato l’armistizio ai tempi del governo Monti e da allora campa tranquillo con l’intramezzo del RENZI che con fatica l’hanno fatto fuori,perché non e un conservatore ma un riformista liberale,e dopo essersi accorti di ciò li hanno messo il popolino ignorante ma molto numeroso contro. Un’associazione a delinquere finalizzata all’eversione

Da anni, grazie alla connivenza di una certa parte politica, la magistratura è diventata uno stato nello stato, governato da fazioni che si spartiscono le poltrone in base a una ferrea logica lottizzatoria e riescono a dettare l’agenda alla politica. E c’è il serissimo sospetto che a volte sia la politica a dettare l’agenda di qualche procura. Ormai la magistratura è un formidabile apparato di potere che, sventolando spesso a sproposito il vessillo dell’indipendenza, è riuscito a blindare la cittadella della giustizia, bandendo ogni forma di meritocrazia. Riformarla seriamente non sarà facile e non sarà indolore.

E dubito che un tale intreccio possa essere sciolto in 3 o 4 mesi, però la strada deve essere tracciata anche ritoccando la costituzione in futuro, ora non mi pare possibile, il non corretto funzionamento della giustizia genera a cascata una serie di problemi molto seri che contribuisce a tenere bloccato il paese, se non si ristruttura la giustizia tutti i tentativi di riformare e modernizzare l’apparato pubblico non potranno avere lungo respiro, e ci vorrà la mano pesante, anche con temi cari alla dx come la separazione delle carriere e impedire ai PM di ricorrere contro sentenze di assoluzione, quando un giudice assolve esiste perlomeno il dubbio e il processo deve finire.

In fatto di giustizia, in Italia, il migliore ha la rogna e nessuno è senza colpa.La Magistratura ha tutti i difetti del carattere italico. Solo che svolge un ruolo potentissimo, nobilissimo e fondamentale.Che può fare la politica? Avendo una lunga coda di paglia, abbozza. E asseconda italicamente le pantomime “riformistiche” dettate dai magistrati (e dagli avvocati). E’ un circolo vizioso. Romperlo costa. Moltissimo.

